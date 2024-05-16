Weghorst seferi

Trabzonspor'da forvet transferi için arayışlar sürüyor. Denis Draguş ile prensip anlaşmasına varan Trabzonspor gol yollarında takımı sırtlayacak bomba bir forvet takviyesi daha yapmayı planlıyor. Fırtına, rotayı Almanya'ya kırdı, tanıdık bir isme gidiyor: Wout Weghorst... Yarım dönemlik Beşiktaş karnesinde 18 maça çıkan ve 9 kez rakip fileleri sarsıp 4 kez de gol pası veren tecrübeli oyuncu hem dikkatleri üzerine çekmiş hem de kendisini camiaya sevdirmeyi başarmıştı. Kısa sürede aidiyet yakalasa da 31 yaşındaki futbolcu, o iyi performans sonrası İngiliz devi United'ın ilgisine kayıtsız kalamamış ve siyah-beyazlılardan ayrılmıştı.

KIRMIZI ŞEYTANLAR'DA SÖNÜK KALDI

Ancak Kırmızı Şeytanlar'daki macerası pek iyi geçmedi. Deneyimli forvet, 31 maça çıktığı Manchester'a 2 gol, 3 asistlik katkı sağlayabildi. ManU da Weghorst'un kalıcı transferini gerçekleştirmedi. Sezon sonu bonservisinin bulunduğu Burnley'e dönen yıldız, sezon başında da yine kiralık olarak Hoffenheim'a imza attı. Ancak mavi-beyazlılarda da bekleneni tam anlamıyla veremeyen tecrübeli isim 29 karşılaşmada 7 gol, 3 asistte kaldı. Ayrılabileceği konuşulan Weghorst, Fırtına'nın radarına takılmış durumda. Trabzonspor; bonservisi Burnley'de bulunan ve Hoffenheim'da kiralık oynayan 31 yaşındaki futbolcuyu satın almak istiyor.

BURNLEY'LE TEMASLAR BAŞLAYACAK

Sürekli başka takımlara kiralanma sarmalından kurtulmak istediği belirtilen Weghorst, Trabzonspor'a sıcak bakıyor. Abdullah Avcı da tecrübeli golcünün transferinin gerçekleşmesini istiyor. Bordo-mavililerin, yıldız futbolcunun kulübü Burnley ile yakın bir zamanda temasa geçmesi bekleniyor.