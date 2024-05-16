Haberler Trabzonspor Trabzonspor formasını iyi temsil edin

Trabzonspor formasını iyi temsil edin

Teknik direktör Abdullah Avcı, U19 Elit A Ligi'nin final maçında Samsunspor ile oynanan final karşılaşmasını Antalya'ya giderek izlemiş ve şampiyonluğu kazanan Trabzonsporlu oyuncuları saha içerisinde toplayıp bir konuşma gerçekleştirmişti. Fotomaç Gazetesi, Avcı'nın U19 oyuncularına yaptığı bu konuşmanın detaylarına ulaştı. İşte Avcı'nın burada oyunculara yaptığı konuşmadan bazı satır başları:

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor formasını iyi temsil edin

Teknik direktör Abdullah Avcı, U19 Elit A Ligi'nin final maçında Samsunspor ile oynanan final karşılaşmasını Antalya'ya giderek izlemiş ve şampiyonluğu kazanan Trabzonsporlu oyuncuları saha içerisinde toplayıp bir konuşma gerçekleştirmişti. Fotomaç Gazetesi, Avcı'nın U19 oyuncularına yaptığı bu konuşmanın detaylarına ulaştı. İşte Avcı'nın burada oyunculara yaptığı konuşmadan bazı satır başları:

Okul eğitiminizi kesinlikle tamamlamalısınız, şu an ikisini birlikte en iyi şekilde yürütmelisiniz

Şimdiden bir kariyer planlaması içerisine girmeniz gerekiyor

Beslenme alışkanlıklarınızı düzenli ve sporcu için uygun hale getirmelisiniz Taktik konularda hocanın oyun planına bağlılığı esas almanız gerekiyor

Sorumlu olduğunuz forma Trabzonspor forması. Dolayısıyla sadece sahada değil her alanda bunu en iyi şekilde temsil etmeniz gerekiyor

Bu tür maçların kazananı veya kaybedeni yoktur. Kazandığınız en önemli şey ise deneyimdir ve siz bunu kazandınız.

Icardi'ye flaş talip! 15 milyon Euro...
Batshuayi giderse o gelecek!
DİĞER
Yerli Leonardo DiCaprio lakaplı Arda Kural'dan uzun aradan sonra yeni paylaşım! Kilo verip saç ektirmişti... İşte Arda Kural'ın son hali!
Kod adı Ü-5! FETÖvari kumpasta çarpıcı gelişme: İkinci bir gizli tanık var
4 büyükler istedi biri alıyor!
Fırtına'ya sürpriz golcü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'ya sürpriz golcü!
Fırtına'ya Polonya rüzgarı!
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Celtic şampiyon oldu Celtic şampiyon oldu 01:02
Kötü başladık Kötü başladık 01:01
Griezmann coştu! A. Madrid kazandı Griezmann coştu! A. Madrid kazandı 00:53
Griezmann coştu! A. Madrid kazandı Griezmann coştu! A. Madrid kazandı 00:53
İtalya Kupası Juventus'un! İtalya Kupası Juventus'un! 00:26
Milliler sonunu getiremedi! Milliler sonunu getiremedi! 00:26
Daha Eski
Olympiakos'un yıldızı Cimbom'a Olympiakos'un yıldızı Cimbom'a 00:26
Dünyanın en etkili oyuncuları açıklandı! Dünyanın en etkili oyuncuları açıklandı! 00:26
Aziz Yıldırım'ın duygusal anları! Aziz Yıldırım'ın duygusal anları! 00:26
Milli yıldızın rotası G.Saray! İşte Buruk'un yeni sezon hediyesi Milli yıldızın rotası G.Saray! İşte Buruk'un yeni sezon hediyesi 00:26
Terim'li Pana'nın şampiyonluk şansı kalmadı Terim'li Pana'nın şampiyonluk şansı kalmadı 00:26
Yıldız'dan flaş sözler! "Icardi ve Kaan Ayhan..." Yıldız'dan flaş sözler! "Icardi ve Kaan Ayhan..." 00:26