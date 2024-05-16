Trabzonspor formasını iyi temsil edin

Teknik direktör Abdullah Avcı, U19 Elit A Ligi'nin final maçında Samsunspor ile oynanan final karşılaşmasını Antalya'ya giderek izlemiş ve şampiyonluğu kazanan Trabzonsporlu oyuncuları saha içerisinde toplayıp bir konuşma gerçekleştirmişti. Fotomaç Gazetesi, Avcı'nın U19 oyuncularına yaptığı bu konuşmanın detaylarına ulaştı. İşte Avcı'nın burada oyunculara yaptığı konuşmadan bazı satır başları:

Okul eğitiminizi kesinlikle tamamlamalısınız, şu an ikisini birlikte en iyi şekilde yürütmelisiniz

Şimdiden bir kariyer planlaması içerisine girmeniz gerekiyor

Beslenme alışkanlıklarınızı düzenli ve sporcu için uygun hale getirmelisiniz Taktik konularda hocanın oyun planına bağlılığı esas almanız gerekiyor

Sorumlu olduğunuz forma Trabzonspor forması. Dolayısıyla sadece sahada değil her alanda bunu en iyi şekilde temsil etmeniz gerekiyor

Bu tür maçların kazananı veya kaybedeni yoktur. Kazandığınız en önemli şey ise deneyimdir ve siz bunu kazandınız.