Haberler Trabzonspor 6 günde 2 final birden

6 günde 2 final birden

Aylar önce hedeflerini Türkiye Kupası ve Süper Lig üçüncülüğü olarak belirleyen Trabzonspor, sezonun son bölümünde en kritik dönemeçte... Bordo-mavililer, 6 günde İstanbul'da çıkacağı iki maçta iki hedefine de ulaşmak istiyor. Fırtına, önce 18 Mayıs'ta 3 puan arkasındaki Başakşehir ile ligde kozlarını paylaşacak. İlk yarıdaki karşılaşma 1-1 bitmişti. Başakşehir bu maçı kazanıp, son hafta da galip gelirse ikili averajda öne geçeceği için sezonu 3. tamamlayacak. Fırtına, galibiyete uzanıp hem üçüncülüğü garantileyecek hem de kupa finali öncesi moral kazanacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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6 günde 2 final birden
Aylar önce hedeflerini Türkiye Kupası ve Süper Lig üçüncülüğü olarak belirleyen Trabzonspor, sezonun son bölümünde en kritik dönemeçte... Bordo-mavililer, 6 günde İstanbul'da çıkacağı iki maçta iki hedefine de ulaşmak istiyor. Fırtına, önce 18 Mayıs'ta 3 puan arkasındaki Başakşehir ile ligde kozlarını paylaşacak. İlk yarıdaki karşılaşma 1-1 bitmişti. Başakşehir bu maçı kazanıp, son hafta da galip gelirse ikili averajda öne geçeceği için sezonu 3. tamamlayacak. Fırtına, galibiyete uzanıp hem üçüncülüğü garantileyecek hem de kupa finali öncesi moral kazanacak.
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