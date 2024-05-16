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6 günde 2 final birden
Aylar önce hedeflerini Türkiye Kupası ve Süper Lig üçüncülüğü olarak belirleyen Trabzonspor, sezonun son bölümünde en kritik dönemeçte... Bordo-mavililer, 6 günde İstanbul'da çıkacağı iki maçta iki hedefine de ulaşmak istiyor. Fırtına, önce 18 Mayıs'ta 3 puan arkasındaki Başakşehir ile ligde kozlarını paylaşacak. İlk yarıdaki karşılaşma 1-1 bitmişti. Başakşehir bu maçı kazanıp, son hafta da galip gelirse ikili averajda öne geçeceği için sezonu 3. tamamlayacak. Fırtına, galibiyete uzanıp hem üçüncülüğü garantileyecek hem de kupa finali öncesi moral kazanacak.
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