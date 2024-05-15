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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da rota Weghorst

Trabzonspor'da Onuachu’nun transfer edilememesi halinde ilk tercih bonservisi Burnley’de olan eski Beşiktaşlı Wout Weghorst. Aynı zamanda İheanacho ve Petkovic de listede yer alan isimler oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da rota Weghorst

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Trabzonspor, gelecek sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını güçlendirmek adına büyük bir transfer hamlesi yapmaya hazırlanıyor. Kiralık olan Paul Onuachu için Southampton kulübünün 15 milyon euro istemesi üzerine golcü arayışları çoktan başladı.

Gündemde Leicester City ile sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki Nijeryalı İheanacho ve Dinamo Zagreb'in Hırvat forveti Petkovic var ama Abdullah Avcı'nın gönlündeki aslan ise tanıdık bir isim: Wout Weghorst. Beşiktaş'ın geçen sezon Burnley'den kiraladığı 31 yaşındaki yıldız, Dünya Kupası'nın ardından Manchester United'dan gelen teklifi geri çevirmemiş ve Premier Lig devinin yolunu tutmuştu. Ancak Kırmızı Şeytanlar'da çok tutunamayan Hollandalı golcü, lig bitimiyle Burnley'e dönmüş ve sonrasında bu kez Hoffenheim'a kiralanmıştı.

29 MAÇTA 7 GOL ATTTI, 4 ASİST YAPTI

Beşiktaş'ta yarım sezon geçiren Wout Weghorst, Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 8 gol, 4 asistlik skor katkısıyla dikkat çekmişti. Kartal'dan apar topar Manchester United'a transfer olan Weghorst, Premier Lig devinde kendisini kanıtlayamadı. 2023'ün ocak ayında Kırmızı Şeytanlar'a katılan Hollandalı santrfor, United ile toplamda 31 maça çıktı. Weghorst, söz konusu 31 karşılaşmada iki gol atıp üç asist yaptı. Tecrübeli oyuncu, Premier Lig'de gol ile tanışamadan Burnley'ye geri döndü. Weghorst, yaz döneminde Hoffenheim'a kiralandı. Alman temsilcisi Weghorst için Burnley'ye 1.5 milyon euro ödedi. İngiliz kulübüyle 1 yıl kontratı bulunan 31 yaşındaki Weghorst için tüm kozlar oynanacak. 1.97 boyundaki forvet, Hoffenheim ile 29 maça çıktı ve 7 gol atıp 4 de asist yaptı.

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