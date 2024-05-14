Meunier'den siftah

Bordo-mavili takımdaki ilk golünü atan 32 yaşındaki sağ bek, maç sonu mutluluğunu paylaştı. Belçikalı oyuncu, "Birçok asistten sonra bu gol benim adıma da çok önemliydi. Buradaki ilk golümdü. Ben 23-24 yaşına kadar hücum oyuncusuydum" dedi.

KRİTİK HAFTAYA GİRDİ

Süper Lig'de, Başakşehir'in 3 ve Beşiktaş'ın 6 puan önünde 3. sırada yer alan Fırtına, kritik haftaya giriyor. Bordo-mavililer, 18 Mayıs'ta Başakşehir ile üçüncülük için karşılaşacak. 23 Mayıs'ta ise Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finali var. Hedefi Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine getirmek olarak koyan Karadeniz ekibinde, Avcı da teknik adamlık kariyerine bu kupayı eklemek istiyor.

FIRTINA PLAKAYI BULDU: 61

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 61 puana ulaşarak plaka dedi. Karadeniz ekibi, ligde 36 maçta 19 galibiyet, 4 beraberlik elde etti ve 13 kez mağlup oldu. Attığı 64 gole karşılık kalesinde 48 gol gördü ve 61 puan topladı.

EVİNDE DENGEYİ KURDU

Bordo-mavililer, evinde oynadığı Gaziantep FK (4-2) ve İstanbulspor (3-0) maçlarını kazanarak iç saha puanını dış sahaya göre toparladı. Sahasında oynadığı 18 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 34 puan topladı.