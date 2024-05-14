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Gol sihirbazları

İstanbulspor maçında 3 asist yapan Vişça ve 2 gol atan Onuachu'nun uyumu istatistikleri alt üst etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 06:50
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Gol sihirbazları

Boşnak sağ kanat, Nijeryalı forvete 7 asist yaparak maç başına bir golcüye en çok asist yapan isim oldu. Bu süper ikiliyi Galatasaray'ın yıldızları Mertens ve İcardi ile Kasımpaşalı Hajradinovic ile Costa takip ediyor. Mertens, İcardi'ye 7, Hayradinovic de Costa'ya aynı sayıda servis yaptı. Ancak maç başı ortalamasında Trabzonspor'un yıldızları ilk sırayı aldı. Vişça, bu sezon ligde 35 maçta 4 gol atıp 12 asist yaptı. Toplamda ise 41 maçta 6 gol 17 asiste ulaşarak 23 gole doğrudan katkı yaptı. Onuachu ise 20 lig maçında 14 gol, 4 asist üretti. Toplamda 23 maçta 15 gol ve 4 asistle 19 gole doğrudan katkıda bulundu.

EDİN VİŞÇA'NIN REKORU

İstanbul maçında yaptığı 3 asistle adeta yıldızlaşan 34 yaşındaki oyuncu, 2010-11'den bugüne kadar lig maçında 3 asist yapan ilk Trabzonsporlu oldu. Türkiye kariyerinde bunu 2'nci kez gerçekleştirdi.

Karadeniz devi, Süper Lig'de 3'üncülük yarışında büyük önem taşıyan 37'nci hafta maçında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. 58 puanla 4'üncü sırada ve Trabzonspor'un en yakın takipçisi olan Başakşehir ile deplasmanda oynanacak olan karşılaşma bir anlamda 3'üncülük yarışında da büyük öneme sahip olacak.

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