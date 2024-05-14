Yerel gazeteler, Trabzonspor'un İstanbulspor karşısında alınan galibiyeti ilginç başlıklarla manşetlerine taşıdı. Taka: Bekle bizi Avrupa, Kuzey Ekspres: Avrupa'ya yürüyelim, Günebakış: Trabzon fişi erken kesti. Sonnokta: Fırtına rahat kazandı.

MAÇ CUMARTESİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 37. hafta müsabakalarının programını dün açıkladı. Trabzonspor, Başakşehir ile 18 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da İstanbul'da kozlarını paylaşacak.

7. SIRADA DEVRALDI

Süper Lig'in 8. haftasında 12 puanla yedinci sırada devraldığı Trabzonspor'u 15. haftada 26 puanla üçüncü sıraya taşıyan Avcı, söz konusu haftadan sonra bırakmadığı koltuğu bitime 2 hafta kala avantajını koruyarak sezonu tamamlamayı hedefliyor