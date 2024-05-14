Haberler Trabzonspor Bekle bizi Avrupa

Bekle bizi Avrupa

Yerel gazeteler, Trabzonspor'un İstanbulspor karşısında alınan galibiyeti ilginç başlıklarla manşetlerine taşıdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bekle bizi Avrupa

Yerel gazeteler, Trabzonspor'un İstanbulspor karşısında alınan galibiyeti ilginç başlıklarla manşetlerine taşıdı. Taka: Bekle bizi Avrupa, Kuzey Ekspres: Avrupa'ya yürüyelim, Günebakış: Trabzon fişi erken kesti. Sonnokta: Fırtına rahat kazandı.

MAÇ CUMARTESİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 37. hafta müsabakalarının programını dün açıkladı. Trabzonspor, Başakşehir ile 18 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da İstanbul'da kozlarını paylaşacak.

7. SIRADA DEVRALDI

Süper Lig'in 8. haftasında 12 puanla yedinci sırada devraldığı Trabzonspor'u 15. haftada 26 puanla üçüncü sıraya taşıyan Avcı, söz konusu haftadan sonra bırakmadığı koltuğu bitime 2 hafta kala avantajını koruyarak sezonu tamamlamayı hedefliyor

İş Bankası
Buruk'a İtalyan kancası! Teklif...
DİĞER
SON DAKİKA: Sanat camiasını yasa boğan ölüm haberi: Duayen sanatçı Ayten Gökçer hayatını kaybetti!
İmrenilen Eurovision'un karanlık yüzü! Sistematik LGBT dayatmasından soykırımcı İsrail'in aklanmasına... Batı'nın ahlaki çöküşünün 'Code'ları
İsmail Kartal'ın geleceği netleşti! Yeni sezonda...
Yıldız isme Arabistan'dan transfer kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor'da Onuachu rüzgarı!
Trabzonspor'dan U19 takımına tebrik
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 14 Mayıs bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 14 Mayıs bugün kimin maçı var? 07:53
Mourinho Avrupa'da ses getirdi Mourinho Avrupa'da ses getirdi 01:12
VAR kayıtları açıklandı VAR kayıtları açıklandı 01:00
Iğdır avantajlı Iğdır avantajlı 01:01
Potada eşleşmeler Potada eşleşmeler 01:02
Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı 01:11
Daha Eski
Toroğlu'dan Kartal'a sert sözler! Toroğlu'dan Kartal'a sert sözler! 23:08
Yıldırım'dan flaş Mourinho açıklaması! Yıldırım'dan flaş Mourinho açıklaması! 23:08
Trabzonspor'dan U19 takımına tebrik Trabzonspor'dan U19 takımına tebrik 23:23
Trabzonspor'dan U19 takımına tebrik Trabzonspor'dan U19 takımına tebrik 23:29
Liverpool'a A. Villa engeli! Liverpool'a A. Villa engeli! 00:01
Barça rahat kazandı! Barça rahat kazandı! 00:02