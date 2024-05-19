Altın kafa Onuachu

Süper Lig'de Paul Onuachu fırtınası hız kesneden sürüyor. Bordomavili ekibin son maçlardaki formda yıldızı, Başakşehir deplasmanında 1-0'lık galibiyeti getirdi. Geçtiğimiz hafta İstanbulpor ağlarına iki gol birden bırakan Nijeryalı forvet, dün 45+2'de sahne aldı. Savunma arkasına sarkan Thomas Meunier'in nefis ortasında doğru pozisyon alan Onuachu, Başakşehir savunmasının üzerinden kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

21 MAÇTA 19 GOLE ETKİ ETTİ

Ligde 21. maçında 15. kez gol sevinci yaşayan Paul Onuachu, Fırtına'nın son dört sezondaki en golcü oyuncusu Andreas Cornelius'u yakaladı. Ayrıca 4 de asisti bulunan 2.01'lik dev forvet, toplamda ise 16 gole ulaşmış oldu. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde attığı 15 golün 7'sini kafayla kaydetmeyi başardı. 2010-2011 sezonundan bu yana Trabzonspor formasıyla bir sezondaki en yüksek sayının sahibi olan Oscar Cardozo'ya da ortak oldu.

TREZEGUET MÜJDESİ

Gelecek hafta oynanacak Türkiye Kupası finaline Trezeguet'in yetişip yetişmeyeceği merak ediliyordu. Abdullah Avcı, Mısırlı yıldızla ilgili "Pazar günü aramıza katılacak ve takımla çalışmalara başlayacak" dedi. Böylece Trezeguet'in 23 Mayıs Perşembe günkü Beşiktaş maçında sahada olacak.

UĞURCAN VE MENDY SON MAÇTA YOK

Trabzonspor'un Başakşehir ile oynadığı karşılaşmaya kart sınırında çıkan Uğurcan Çakır ve Batista Mendy, gördükleri sarı kartla ligin son haftasında oynanacak olan Ankaragücü maçında forma giyemeyecekler. İki futbolcu kupa maçının ardından erken tatile çıkacak. Sınırdaki diğer isimler Onuachu, Bardhi ve Baniya ise mücadeleyi kart görmeden tamamladı.

İLK HEDEF TAMAM SIRA BEŞİKTAŞ'TA

Bordo-mavililer Başakşehir karşısında aldığı galibiyetle Süper Lig'de sezonu 3'üncü sırada bitirmeyi garantiledi. 64 puana ulaşan bordo-mavililer, son hafta öncesinde Başakşehir'le farkı 6'ya çıkarttı. Fırtına gözünü artık kupa finaline çevirdi. 23 Mayıs Perşembe günü Beşiktaş'ı yenerek sezonu kupayla noktalamayı hedefliyor.

ASİST CANAVARI MEUNİER İŞBAŞINDA

Meunier işbaşında Kupayı istiyoruz Abdullah Avcı: Ligi üçüncü bitirmek bizim için önemliydi. Kupayı kazanmayı çok istiyoruz, umarım bunu başarırız Trezeguet müjdesi Bordo-mavililer Başakşehir karşısında aldığı galibiyetle Süper Lig'de sezonu 3'üncü sırada bitirmeyi garantiledi. 64 puana ulaşan bordo-mavililer, son hafta öncesinde Başakşehir'le farkı 6'ya çıkarttı. Fırtına gözünü artık kupa finaline çevirdi. 23 Mayıs Perşembe günü Beşiktaş'ı yenerek sezonu kupayla noktalamayı hedefliyor.

Karadeniz ekibinin devre arasında transfer ettiği Thomas Meunier, skor katkısına devam ediyor. Geçen hafta İstanbulspor karşısında ilk kez gol sevinci yaşayan 32 yaşındaki Belçikalı sağ bek, Paul Onuachu'nun golünde servisi yapan isimdi. Nefis ortasında Onuachu'ya adeta 'Al da at' dedi.

KUPAYI İSTİYORUZ

Teknik direktör Abdullah Avcı, eski takımı Başakşehir karşısında alınan galibiyetten memnundu. Sezonu üçüncü sırada bitirdikleri için mutlu olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, yeni hedefin Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu olduğunu söyledi. Avcı, "İlk hedefimiz ligi üçüncü sırada bitirmekti. Buna ulaştığımız için mutluyum. Başakşehir güçlü bir rakip, son haftalarda iyi de sonuçlar almışlardı. Biz doğru oyunu sahaya yansıttık. Pozisyonlar da bulduk, farkı artırabilirdik. Galibiyetten ve oyundan memnunum. Artık önümüzde Türkiye Kupası finali var, kazanmayı çok istiyoruz. Perşembe günü Beşiktaş karşısında kazanarak sezonu kupa zaferiyle noktalamayı hedefliyoruz" sözlerini sarf etti.

DOĞAN'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Başkan Ertuğrul Doğan, Ziraat Türkiye Kupası finali için 37 bin bileti satın alan taraftar için teşekkür mesajı yayınladı. Doğan, "Bu destekten gurur duyduk. 'Dünyanın En Büyük Şehir Takımı' olarak anılan Trabzonspor'un taraftarı 'Bize Her Yer Trabzon' sloganının gücünü bir kez daha kanıtladı. Kupayı 10. kez müzemize götüreceğiz" ifadelerini kullandı