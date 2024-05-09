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Trabzonspor'da İstanbulspor maçı mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor'da müsabakanın hazırlıkları başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 21:13
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Trabzonspor'da İstanbulspor maçı mesaisi başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü sahasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise teknik ısınma, 5'e 2 ve dayanıklılık çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.

Bordo-mavili ekip, yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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