Hedef 16. final

Sahasındaki ilk maçı 3-2 kazanan bordo-mavili takım, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak rövanştan istediği skora alarak adını finale yazdırmaya çalışacak.

AVCI İLE 4. KUPA HEDEF

Fırtına, ilk olarak 10 Kasım 2020 tarihinde göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde 1'i Süper Lig, 2'si ise Süper Kupa olmak üzere 3 kupa kazandı. Karadeniz devi, Süper Lig'de Avcı ile 2021-22'de F.Bahçe'nin 8 puan önünde 81 puanla şampiyon oldu. 2021'de Başakşehir, 2022'de ise Sivasspor'u yenerek Süper Kupa'yı kazandı. Bordo-mavili ekip, Türkiye Kupası'nı alması halinde Avcı yönetiminde bir ilki gerçekleştirecek.

10. KEZ ALMAK İSTİYOR

Karadeniz devi, bugüne kadar 15 kez final oynadığı kupada 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. En son 2019-2020 sezonunda finalde Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 3 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlayarak 10. kez kupayı müzesine getirmeyi hedefliyor.

EN SON 2019-20'DE ALDI

Bordo mavililer, bugüne dek ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de G.Saray, Bursaspor, Adana Demir, F.Bahçe ve Alanyaspor'a finalde üstünlük sağlayarak kupayı aldı. İlk kez 1976-77'de Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Fırtına, en son 2019-20'de Alanyaspor'u yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

BİLETLERE YOĞUN İLGİ VAR

Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Karagümrük'e konuk olacak. Yarın Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç 20.30'da başlayacak. Karagümrük, Trabzonspor taraftarı için 21 bin bilet ayırdı. Biletler 750 TL'den satışa çıktı. Taraftarlar, fiyatların yüksek olmasına karşın biletlere yoğun ilgi gösteriyor.

HENÜZ SİFTAH YAPMADI

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde daha önce kupada finale yükselemedi. Avcı ile ilk olarak 2020-21 sezonunda kupada mücadele eden bordomavililer, 5. turda Adana Demir'e penaltılarla elendi. Fırtına, Avcı ile Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı 2021-22'de ise yarı finale yükselerek Kayserispor ile eşleşti. İlk maçı 1-0 kazansa da deplasmanda 4-2 yenilerek organizasyona veda etti. Yarın turu geçerlerse Avcı ile ilk kez kupada final oynama başarısı gösterecek.