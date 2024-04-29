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Keskin nişancı Enis Bardhi
Fırtına'nın frikik ustası, Gaziantep'i de uzaktan avladı. Kulüp Dergisi'ne, "İspanya'dayken Messi'den iyi olduğum zamanlar da oldu. Çünkü ben 25 faulde 7, o 52 faulde 8 gol atmıştı. Yüzdeye bakınca daha iyiydim" diyen Kuzey Makedonyalı yıldız, 65'te Onuachu'nun pasında gelişine müthiş vurarak durumu 2-2'ye getirdi. Bardhi, bu sezon 36 maçta 5 gol, 5 asist katkısı sağladı.
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