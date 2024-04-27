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Lundstram tamam

Glasgow Rangers kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İngiliz yıldız ile ön protokol yapıldı. John Lundstram sezon sonunda 3+1 senelik imza atacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 06:50
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Lundstram tamam

Başkan Ertuğrul Doğan iki gün önce "Transferleri sezon sonuna kadar bitirmek istiyoruz" dedi, bombalar patlamaya başladı. Karadeniz devi, Glasgow Rangers kulübünden ikinci transferi tamamlamak üzere. İskoç ekibi ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan sol bek Borna Barisic ile anlaşan Karadeniz devinin kurmayları, aynı takımda istikrarlı bir şekilde forma giyen ancak sezon sonunda serbest kalacak olan John Lundstram ile de prensip anlaşması yaptı. Kariyerinde bir dönem Everton kulübünde de forma giyen 30 yaşındaki Lundstram, bu sezon İskoç ekibi Glasgow Rangers'ın en istikrarlı oyuncularından birisi. BU sezon 49 maçta süre alan ve 2 gol 7 asistlik katkı sağlayan Lundstram için daha önce de Trabzonspor girişim yapmış ancak İskoç ekibi oyuncuyu elinde tutmak için karşı hamle yapınca anlaşma sağlanamamıştı. Bunun üzerine bir süre bekleyen Trabzonspor, oyuncu İskoç ekibiyle anlaşamayınca yeniden devreye girme kararı aldı. Trabzonspor tecrübeli oyuncu ile yeniden masaya oturdu ve bu kez işi bitirdi. Trabzonspor teknik ekibi, tecrübeli oyuncunun orta sahada özellikle sert ve dinamik yapısından faydalanmak için bu transferi çok istedi. 1.81 boyundaki futbolcu ile sezon sonunda 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Yunus Emre SEL

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Barisic'in Glasgow Rangers'tan takım arkadaşı olan 30 yaşındaki İngiliz futbolcunun sözleşmesi 2 ay sonra bitiyor. Bordo-Mavililer, bonservis maliyeti bulunmayan Lundstram ile prensip anlaşmasına varmayı amaçlıyor.

SERT VE DİNAMİK

İstikrarıyla dikkat çeken Lundstram, bu sezon İskoç ekibinde tüm kulvarlarda çıktığı 48 maçta 2 gol, 7 asistlik skor katkısı gösterdi. Sert ve dinamik bir orta alan oyuncusu olan Lundstram için teknik direktör Abdullah Avcı da onay vermişti.

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