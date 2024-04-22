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Trabzonspor Denis Draguş transferini bitirdi! Anlaşma tamam

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, bu sezon kiralık olarak formasını giydiği Gaziantep FK'da etkili bir performans sergileyen Rumen forvet Denis Draguş'un transferi için Standard Liege ile prensip anlaşmasına vardı. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2024 Pazartesi 10:44
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Trabzonspor Denis Draguş transferini bitirdi! Anlaşma tamam

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına uzun zaman önce başlayan Trabzonspor, bir isimde mutlu sona ulaştı: Denis Draguş… Bordo-mavililer, Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giyen ve bu sezon 28 lig maçında 11 gol, 1 asistlik performansla dikkatleri üzerine çeken Rumen forvetle daha önce anlaşmıştı. Sabah'ın haberine göre; dün de 24 yaşındaki 1.85'lik oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Standard Liege ile prensip anlaşmasına varıldı. Transferin, resmi imzaların atılmasından sonra duyurulması bekleniyor.

ONUACHU VE PETKOVIC…

Bu arada Trabzonspor, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Paul Onuachu'yu yeniden kiralamak için temaslarını sürdürüyor. Ayrıca Dinamo Zagreb'de forma giyen Bruno Petkovic için de görüşmeler devam ediyor. Romanya A Milli Futbol Takımı'nda da boy gösteren Denis Draguş'un, takımının EURO 2024 kadrosuna alınması da bekleniyor.

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