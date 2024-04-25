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Futbolun acı günü

Eski  Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz (78), hayatını kaybetti. Yılmaz'ın ailesi, "Tek-Art Holding Yönetim Kurulu Başkanımız, eski Devlet Bakanı, Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ı Beşiktaş'taki evinde ailesinin yanında dinlendiği odasında 13.00 sıralarında geçirdiği kalp krizi sonucu maalesef kaybettik.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 06:50
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Futbolun acı günü

Cenazesi, Cuma günü (yarın) Altunizade Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacaktır" açıklamasını yaptı. Trabzonspor da başsağlığı mesajı yayımladı: "Kulübümüze 1 lig şampiyonluğu, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Başbakanlık Kupası ve 1 de Türkiye Kupası kazandıran onursal başkanımız Mehmet Ali Yılmaz'ı kaybettik. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın, futbol ailesinin başı sağ olsun."

TFF'YE ÖZERKLİK GETİRDİ

49. ve 50. Hükümette Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak yer alan Mehmet Ali Yılmaz, Bakanlığı döneminde Türkiye Futbol Federasyonu'na özerklik getirdi. Futbolda havuz sistemini düzenleyen kişidir. Trabzonspor'a tesis kazandırdı. Evli, 5 çocuk babasıdır.

BAK MESAJ YAYINLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mehmet Ali Yılmaz için taziye mesajı yayımladı. Bakan Osman Aşkın Bak, "49. ve 50. hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapmış, uzun süre Trabzonspor Başkanlığı'nda bulunmuş, Türk sporuna önemli katkıları olan Sayın Mehmet Ali Yılmaz'ın vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Merhum Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm spor camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

KULÜPLERDEN TAZİYE

Trabzonspor'un yanı sıra Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, Mehmet Ali Yılmaz için mesaj yayınladı. Mesajlarda, "Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübü'nün eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mehmet Ali Yılmaz'a, Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

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