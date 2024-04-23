Haberler Trabzonspor Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Papara Park Stadyumu'nda oynanacak maçta Ali Şansalan düdük çalacak. İki ekip de galibiyet almak ve final için büyük bir adım atmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2024 Salı 15:00 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2024 Salı 15:20
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Trabzonspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı 24 Nisan Çarşamba günü saat 20:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
‘Yetenek Sizsiniz Türkiye’ programıyla ünlenen İranlı illüzyonist Aref Ghafouri yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı
Başkan Erdoğan Irak dönüşü operasyon sinyali verdi: Bataklığı kurutacağız | İsrailli hırsız teröristlere müsaade edemeyiz |
Medellin - Atletico Nacional derbisinde korkutan anlar
Rekor transferle ayrılıyor! Yeni takımını duyurdular
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Avcı öğrencilerle bir araya geldi
Trabzonspor'da transfer harekatı!
atv CANLI İZLE 📺
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 23 Nisan
DEPREM SON DAKİKA | 23 Nisan
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray yönetimi Hatay'a gitti G.Saray yönetimi Hatay'a gitti 14:56
Ümit Milliler özel maçta İskoçya ile karşılaşacak Ümit Milliler özel maçta İskoçya ile karşılaşacak 14:50
Medellin - Atletico Nacional derbisinde korkutan anlar Medellin - Atletico Nacional derbisinde korkutan anlar 14:50
Ve karar verildi! İsmail Kartal ayrılıyor mu? Ve karar verildi! İsmail Kartal ayrılıyor mu? 14:44
Trabzonspor - F. Karagümrük maçı ne zaman? Trabzonspor - F. Karagümrük maçı ne zaman? 14:39
Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman? Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman? 14:23
Daha Eski
Yusuf Yazıcı'ya 3. kez hırsızlık şoku! Yusuf Yazıcı'ya 3. kez hırsızlık şoku! 13:44
Fatih Terim 2 kupa peşinde! Fatih Terim 2 kupa peşinde! 13:03
F.Bahçe'de 9 ayrılık birden! F.Bahçe'de 9 ayrılık birden! 13:00
Rekor transferle ayrılıyor! Yeni takımını duyurdular Rekor transferle ayrılıyor! Yeni takımını duyurdular 12:48
TFF Mart ayının Fair Play ödüllerini açıkladı TFF Mart ayının Fair Play ödüllerini açıkladı 12:43
AEK - Panathinaikos maçı ne zaman? AEK - Panathinaikos maçı ne zaman? 12:38