Trabzonspor'da sıra Türkiye Kupası'nda

Trabzonspor'da gözler artık Türkiye Kupası maçına çevrildi. Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek moral bulan bordo-mavililer, çarşamba günü sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçını düşünmeye başladı. Ligde 52 puana ulaşarak üçüncülük hedefinde emin adımlarla ilerleyen Fırtına, kupada da Karagümrük'ü yenerek final için avantaj elde etmek istiyor.

YILDIZLAR SORUMLULUK ALDI

Kayserispor karşısında oynanan futboldan memnun kalan Abdullah Avcı, artık bu maçın geride kaldığını ve oyuncularına Fatih Karagümrük mücadelesine konsantre olmalarını söyledi. Kritik maç öncesi takımın deneyimli isimleri Visca, Meunier, Bardhi ve Uğurcan da arkadaşlarıyla sık sık toplantılar yaparak hata yapma şanslarının olmadığını anlatacak. Bordo-mavili oyuncular önce Türkiye Kupası'na sonra lige konsantre olacak.

DEPLASMAN AVCISI

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde dış sahada daha başarılı bir grafik sergiliyor. Fırtına, Avcı'nın göreve gelmesinin ardından iç sahada oynadığı 12 lig karşılaşmasında 6 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile 19 puan elde etti. 13 dış saha maçında ise 7 galibiyet, 3 mağlubiyet 3 beraberlik ile 24 puan toplayarak hanesine iç sahadan 5 puan daha fazla yazdırdı.

Çakır'ın Kayserispor deplasmanında yediği hatalı gol nedeniyle eleştirilmesinin ardından takım arkadaşları kaptana sahip çıktı. Maçın ardından futbolcular, Uğurcan'a bu tür hataların her oyuncunun başına gelebileceğini belirterek destek verdi. Teknik direktör Abdullah Avcı, "Bizim sana olan güvenimiz ve inancımız tam, kafanı kaldır önümüze bakalım" dedi. Bordomavili taraftarlar da Uğurcan'ın performansı sonrası kaptana sosyal medya üzerinden destek mesajları yağdırdı.

PEPE MORAL BULDU

Geçtiğimiz hafta oynanan Sivasspor maçındaki performansıyla tartışılan Nicolas Pepe, kendini affettirdi. Kayseri'de 10 numara mevkiinde görev yapan Pepe, takımının ikinci golünü atarken Enis Bardhi'nin VAR'dan iptal edilen golün de asistini yapmıştı. 10 numarada forvete göre daha iyi gözüken Fildişi Sahilli yıldız, maç sonrası da bu mevkide kendini rahat hissettiğini ifade etmişti.

MEUNIER TAM İSABET

Devre arasında transfer edilen Meunier, ortaya koyduğu performansla alkış toplamaya devam ediyor. Belçikalı sağ bek, Kayserispor karşısında da Enis Destan'a yaptığı ortayla adeta "al da at" dedi. 32 yaşındaki yıldız, Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 4 asiste ulaştı. Meunier, böylelikle ligde maç başına en çok asist yapan sağ bek oldu. Ayrıca gelecek sezon yeni bir kadro inşa edecek Trabzonspor'un önemli bir parçası olacağını gösterdi.