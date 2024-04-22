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Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı NE ZAMAN? | Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Papara Park Stadyumu'nda oynanacak maçta iki ekip de kazanarak finale yükselmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2024 Pazartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2024 Pazartesi 09:50
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Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı NE ZAMAN? | Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Trabzonspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı 24 Nisan Çarşamba günü saat 20:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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