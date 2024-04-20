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Nicolas Pepe: Fenerbahçe'ye karşı da bu pozisyonda oynamıştım

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından bordo-mavililerde bu maçta ağları havalandıran Nicolas Pepe konuştu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 21:32
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Nicolas Pepe: Fenerbahçe'ye karşı da bu pozisyonda oynamıştım

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından bordo-mavililerde bu maçta ağları havalandıran Nicolas Pepe konuştu.

İŞTE PEPE'NİN SÖZLERİ:

Elbette kolay bir maç değildi. Kolay olmayan zor bir maçı kendi açımızdan iyi yönettik ve iyi değerlendirdik. Bize özgüven getiren ikinci golü de bulduk ama son bölümde ne yazık ki gol yedik. Yine de maçı kazanmayı bildik.

Takımın kalitesini biliyorum. Kaptanımın uzun toptaki kalitesini biliyorum. Ben de burada topun oraya geleceğini hissettim ve golü attım.

Bugün birkaç pozisyonda oynadım ama bu benim oynadığım pozisyonlardı. Fenerbahçe'ye karşı da bu pozisyonda oynamıştım. Bunun işe yaradığını görebiliyoruz. Taraftarımızın önünde de gol atmayı istiyorum. Taraftarımız bunu hak ediyor.

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