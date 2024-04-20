Haberler Trabzonspor Mondihome Kayserispor 1-2 Trabzonspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Mondihome Kayserispor 1-2 Trabzonspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Mondihome Kayserispor ile kozlarını paylaştı. Bordo mavililer bu mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 20:50 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 21:05
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mondihome Kayserispor 1-2 Trabzonspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 33. hata karşılaşmasında Mondihome Kayserispor ile Trabzonspor RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Trabzonspor, Mondihome Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Maçta gol perdesini 24. dakikada Enis Destan açtı.

58. dakikada Nicolas Pepe farkı 2'ye çıkardı. Abdullah Avcı'nın öğrencileri kritik deplasmandan 3 puan çıkararak son 5 maçında 3. galibiyetini elde etti.

Mondihome Kayserispor'un tek golü 87. dakikada Bourabia'dan geldi.

Abdullah Avcı'nın öğrencileri bu sonuçla puanını 55'e yükseltti.

Mondihome Kayserispor ise 37 puanda kaldı.

Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Mondihome Kayserispor ise deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.

DİĞER
“50 yıllık dans... Yarım asırlık yol arkadaşlığı...” Gülşen Bubikoğlu eşi Türker İnanoğlu’nu böyle andı! Yürekleri dağlayan paylaşım!
Başkan Erdoğan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi kabul etti: Gazze masada!
Samsun'da kazanan çıkmadı!
Transfer sürprizi! Rekor bonservisle gidiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Avcı'dan flaş Uğurcan Çakır sözleri!
Pepe: F.Bahçe'ye karşı da...
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (20 Nisan)
ALES puanı kaç yıl geçerli?
ALES'te kalem, silgi veriliyor mu?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avcı'dan flaş Uğurcan Çakır sözleri! Avcı'dan flaş Uğurcan Çakır sözleri! 21:45
Pepe: F.Bahçe'ye karşı da... Pepe: F.Bahçe'ye karşı da... 21:32
Visca'dan Enis'e büyük övgü! Visca'dan Enis'e büyük övgü! 21:28
Enis: Daha fazla gol atabilirdik! Enis: Daha fazla gol atabilirdik! 21:24
Chelsea'yi deviren City finalde! Chelsea'yi deviren City finalde! 21:19
Eyüpspor'a evinde Boluspor engeli! Eyüpspor'a evinde Boluspor engeli! 20:59
Daha Eski
Fırtına'nın golüne VAR engeli! İşte o pozisyon Fırtına'nın golüne VAR engeli! İşte o pozisyon 20:26
Beşiktaş Saliha Şahin'i resmen duyurdu! Beşiktaş Saliha Şahin'i resmen duyurdu! 19:49
Ozan attı! Hoffenheim kazandı Ozan attı! Hoffenheim kazandı 19:17
F.Bahçe Beko evinde hata yapmadı! F.Bahçe Beko evinde hata yapmadı! 19:13
Göztepe Giresun'da rahat kazandı! Göztepe Giresun'da rahat kazandı! 19:10
Avcı'dan Onuachu açıklaması! Avcı'dan Onuachu açıklaması! 18:21