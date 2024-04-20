Mondihome Kayserispor 1-2 Trabzonspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 33. hata karşılaşmasında Mondihome Kayserispor ile Trabzonspor RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Trabzonspor, Mondihome Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Maçta gol perdesini 24. dakikada Enis Destan açtı.
58. dakikada Nicolas Pepe farkı 2'ye çıkardı. Abdullah Avcı'nın öğrencileri kritik deplasmandan 3 puan çıkararak son 5 maçında 3. galibiyetini elde etti.
Mondihome Kayserispor'un tek golü 87. dakikada Bourabia'dan geldi.
Abdullah Avcı'nın öğrencileri bu sonuçla puanını 55'e yükseltti.
Mondihome Kayserispor ise 37 puanda kaldı.
Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.
Mondihome Kayserispor ise deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.