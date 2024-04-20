KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | Kayserispor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Kayserispor'un konuğu oluyor. Bordo-mavililer kritik maçtan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Çağdaş Altay'ın yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri merak ediliyor. Peki Kayserispor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İŞTE KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ:

Kayserispor: Bilal, Hasan Ali, Arif, Kolovetsios, Gökhan Sazdağı, Kartal Kayra, Bourabia, Shukurov, Cardoso, Aylton, Bahoken

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Mendy, Eren, Meunier, Berat, Bardhi, Pepe, Fountas, Vişça, Enis

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kayserispoor - Trabzonspor maçı TSİ 19.00'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.