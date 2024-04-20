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Hayallerim var
Umut Güneş, birlikte çalıştığı Avents Spors'a açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki orta saha, "Futbolsuz bir hayat bilmiyorum. Babam benim akıl hocamdı ve hala da öyledir. Büyük hayallerim var ve her gün onlar için çalışıyorum. Belirli hayaller değil büyük şeyler başarmak en üst seviyede oynamak ve şampiyonluklar kazanmak" ifadesini kullandı.
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