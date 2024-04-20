Enis Destan: Daha fazla gol atabilirdik!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Bu mücadelede gol atma başarısı gösteren Enis Destan mücadele sonrası konuştu.

İŞTE ENİS DESTAN'IN AÇIKLAMALARI:

Ligin en zor deplasmanlarından birindeydik ve 3 puanla çıkmak bizi mutlu etti. Antrenmanlarda çalıştığımız pozisyonlardan gol atmak bizi çok daha mutlu etti. Daha fazla da gol atabilirdik. Analizleri yapıp önümüzdeki maçlara bakacağız.

Kafa topları en önemli özelliklerimden bir tanesi. Bunları antrenmanlarda çok çalışıyorum. Diğer özelliklerimi de geliştirmek istiyorum.