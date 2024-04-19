Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da yeniden Lundstram

Trabzonspor'da yeniden Lundstram

Bordo-mavililer daha önce transferi için bir görüşme yaptığı oyuncuyla yeni bir temas daha kurdu. 30 yaşındaki orta sahanın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İşte o isim ve detaylar... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'da yeniden Lundstram

Glasgow Rangers kulübünden ikinci transferi tamamlamak üzere temaslarını hızlandırdı. Sezon sonunda Glasgow ile sözleşmesi sona erecek olan sol bek oyuncusu Borna Barisic'i kadrosuna katmak için geri sayıma geçen bordo-mavililer, aynı takımda istikrarlı bir şekilde forma giyen ancak sezon sonunda serbest kalacak olan John Lundstram'ı da istiyor. Kariyerinde bir dönem Everton kulübünde de forma giyen 30 yaşındaki Lundstram, bu sezon İskoç ekibi Glasgow Rangers'in en istikrarlı oyuncularından birisi.

TEKNİK EKİPTEN ONAY ÇIKTI

48 maçta süre alan ve 2 gol 7 asistlik katkı sağlayan Lundstram için daha önce de Trabzonspor girişim yapmış ancak İskoç ekibi oyuncuyu elinde tutmak için karşı hamle yapınca anlaşma sağlanamamıştı. Bunun üzerine bir süre bekleyen Trabzonspor, oyuncu İskoç ekibiyle anlaşamayınca yeniden devreye girme kararı aldı. Trabzonspor tecrübeli oyuncu Lundstram için yeni bir teklif sunacak ve beklemeye çekilecek. 30 yaşındaki oyuncuya onay veren Trabzonspor teknik ekibi tecrübeli oyuncunun orta sahada özellikle sert ve dinamik yapısından faydalanmak için bu transferin sonuçlandırılmasını istiyor

DİĞER
Son dakika haberleri: Yusuf Yazıcı Lille tarihine geçti! Nefes kesen maçta büyük sürpriz: Martinez olay yarattı
CANLI TAKİP | İsrail'den misilleme: İran'da patlama sesleri duyuluyor
F.Bahçe'de gündem yeniden Martial!
G.Saray bombayı patlatıyor! Real Madrid'in dünya yıldızı geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Pepe için dev iddia!
Fırtına'dan flaş transfer açıklaması!
Canlı döviz ve altın kuru takibi!
MAGNUM'DAN İLK AÇIKLAMA!
TEKNOFEST 2024 ne zaman, hangi ay?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal: Penaltılarla elenmek üzücü! Kartal: Penaltılarla elenmek üzücü! 01:35
Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması 01:35
Kartal: Penaltılarla elenmek üzücü! Kartal: Penaltılarla elenmek üzücü! 01:29
F.Bahçe Avrupa'ya veda etti! F.Bahçe Avrupa'ya veda etti! 01:20
Ferdi Kadıoğlu: Hayal kırıklığı yaşıyoruz! Ferdi Kadıoğlu: Hayal kırıklığı yaşıyoruz! 01:20
İrfan Can: En iyi maçlarımızdan biriydi! İrfan Can: En iyi maçlarımızdan biriydi! 01:20
Daha Eski
Marsilya penaltılarda turladı! Marsilya penaltılarda turladı! 01:20
B. Leverkusen İngiltere'de turladı! B. Leverkusen İngiltere'de turladı! 01:20
Liverpool'dan buruk galibiyet! Liverpool'dan buruk galibiyet! 01:20
Ferdi Kadıoğlu: Hayal kırıklığı yaşıyoruz! Ferdi Kadıoğlu: Hayal kırıklığı yaşıyoruz! 01:19
İrfan Can: En iyi maçlarımızdan biriydi! İrfan Can: En iyi maçlarımızdan biriydi! 01:16
Marsilya penaltılarda turladı! Marsilya penaltılarda turladı! 01:15