"Çok daha sert olmamız gerek"

Fırtına'nın hocası Abdullah Avcı, Sivasspor yenilgisi sonrası şunları söyledi: "Trezeguet değişikliği sakatlık kaynaklıydı. Rakibi beşli bekliyorduk ve iyi çalışmıştık. Oyun da bizim istediğimiz gibi başladı. İlk yarıda pozisyonlar var ama pas hızını daha iyi yapmalıydık. Böyle takımlara karşı fırsatları değerlendirirsen rakip daha çok risk alıyor. Bu tip rakiplere karşı yıpratıcı koşular yapman gerekiyor. İkinci yarıda duygularımız karıştı. Yumuşak bir takımız, daha sert olmamız gerekiyor. Rakip golde 4 kişinin arasından çıkıyor."