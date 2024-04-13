Haberler Trabzonspor "Çok daha sert olmamız gerek"

"Çok daha sert olmamız gerek"

“Golü atsaydık rakip risk alacaktı İkinci yarıda duygularımız karıştı.”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Çok daha sert olmamız gerek"

Fırtına'nın hocası Abdullah Avcı, Sivasspor yenilgisi sonrası şunları söyledi: "Trezeguet değişikliği sakatlık kaynaklıydı. Rakibi beşli bekliyorduk ve iyi çalışmıştık. Oyun da bizim istediğimiz gibi başladı. İlk yarıda pozisyonlar var ama pas hızını daha iyi yapmalıydık. Böyle takımlara karşı fırsatları değerlendirirsen rakip daha çok risk alıyor. Bu tip rakiplere karşı yıpratıcı koşular yapman gerekiyor. İkinci yarıda duygularımız karıştı. Yumuşak bir takımız, daha sert olmamız gerekiyor. Rakip golde 4 kişinin arasından çıkıyor."

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'da yaprak dökümü! Tam 9 oyuncu ile yollar ayrılıyor
Korku dolu anlar! Antalya’da teleferik kabini düştü: Ölü ve yaralılar var
G.Saray'da Nelsson şoku! Bunu kimse beklemiyordu
Kartal'dan savunmaya sürpriz takviye!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'ya Torres yükleniyor!
Fırtına evinde yara aldı!
1 DAKİKADA TRICEPS HAREKETLERİ
💰DOLAR NE KADAR?
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Anadolu Efes'in Play-In'deki rakibi Virtus Bologna oldu Anadolu Efes'in Play-In'deki rakibi Virtus Bologna oldu 01:00
Anadolu Efes'in Play-In'deki rakibi Virtus Bologna oldu Anadolu Efes'in Play-In'deki rakibi Virtus Bologna oldu 00:59
Etten duvara karşı forvetsiz çıkarsan... Etten duvara karşı forvetsiz çıkarsan... 00:51
Nikolic: Önemliydi Nikolic: Önemliydi 00:51
Gizli forvet Thomas Meunier Gizli forvet Thomas Meunier 00:51
"Çok daha sert olmamız gerek" "Çok daha sert olmamız gerek" 00:50
Daha Eski
Trezeguet şoku! Trezeguet şoku! 00:50
Oynayan değil atan kazandı Oynayan değil atan kazandı 00:49
Klopp bile yapamaz! Klopp bile yapamaz! 00:49
Mendy: Tek eksik goldü Mendy: Tek eksik goldü 00:48
Denswil: 4-0 olabilirdi Denswil: 4-0 olabilirdi 00:47
F.Bahçe Beko uzatmada kaybetti! F.Bahçe Beko uzatmada kaybetti! 00:41