TRABZONSPOR HABERLERİ - Stefano Denswil: Hepimizde büyük hayal kırıklığı var

Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği EMS Yapı Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Bordo mavililerin savunma oyuncusu Stefano Denswil karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Stefano Denswil: "Hepimizde büyük hayal kırıklığı var. İlk yarıyı 3-0, 4-0 bitirebilirdik ama pozisyonları değerlendiremedik. 90 dakikada rakibimiz 3 ya da 4 pozisyon buldu, biz belki 15 pozisyon bulduk. Ancak bunlar futbolda var, pozisyonları değerlendiremediğinizde rakibiniz atabiliyor ve siz de kötü hislerle sahayı terk edebiliyorsunuz." dedi.