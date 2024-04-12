Trabzonspor 0-1 EMS Yapı Sivasspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile EMS Yapı Sivasspor kozlarını paylaştı.

Yiğidolar deplasmanda zorlu mücadeleyi 1-0 kazanmayı başardı.

Karşılaşmanın tek golünü 52. dakikada Menig kaydetti.

Bu sonuçla EMS Yapı Sivasspor ligde 44 puana yükseldi.

Trabzonspor ise 52 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

24. dakikada Visca'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde Umut Güneş'in gelişine sert vuruşunda kaleci Nikolic yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

31. dakikada Pepe'nin soldan ortasında, ceza alanında Trezeguet'in gelişine şutunda, top direğin az farkla yanından auta çıktı.

32. dakikada Murat Paluli'nin sağdan ortasında, savunmada Meunier'un uzaklaştırmak istediği top Koita'nın önüne düştü. Bu futbolcunun yerden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, yatarak iki hamlede topa sahip oldu.

33. dakikada Trezeguet ile ver-kaç yaparak ceza alanına giren Meunier'in şutunda, savunmaya da çarpan topu kaleci Nikolic, güçlükle üsten kornere gönderdi.

45. dakikada Umut Güneş'in ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Nikolic topu üsten kornere gönderdi.

45+1. dakikada Koita'nın pasında, ceza alanı sağ çaprazda kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Murat Paluli'nin sert şutunda top üsten auta gitti.

İlk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

52. dakikada konuk ekip öne geçti. Manaj, kalabalık savunmanın arasından topu ceza alanı içindeki Menig'e aktardı. Bu futbolcu da savunmanın arkasında buluştuğu meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın sağ köşesinden filelere gönderdi: 0-1

79. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında, savunmanın uzaklaştırmak istediği topa ceza alanı içinde Mendy vurdu. Kaleci Nikolic, tehlikeyi yatarak önledi.

89. dakikada sağ taraftan rakiplerinden sıyrılan Koita'nın sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, güçlükle topu üsten kornere gönderdi.

Konuk takım karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

AVCI 11'DE DEĞİŞİKLİK YAPMADI

Sahsında Sivasspor'u ağırlayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, ilk 11 değişime gitmeyerek, ligde en son deplasmanda 3-1'lik skorla kazandığı Konyaspor maçındaki 11 ile sahaya çıktı. Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan Hüseyin Türkmen, Mehmet Can Aydın ile Paul Onuachu maç kadrosunda yer almazken, deneyimli teknik adam Avcı, santrfor olarak yine Pepe tercihinde bulundu. Abdullah Avcı, Umut Bozok'u da yedek soyundururken, kolundaki kırık nedeniyle takımdan ayrı kalan Onuachu ise, bu hafta da forma giyemedi.

CEZA SONRASI İLK MAÇ

Trabzonspor'un ligin 30'uncu haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşma sonunda çıkan olaylar nedeniyle aldığı 4 maç seyircisiz maç oynama cezası kapsamında, bordo-mavili taraftarlar tribünde yer almadı. Böylelikle Trabzonspor, 4 maçlık cezasının ilkini Sivasspor maçında çekmiş oldu. Bir grup konuk takım taraftarı da kendilerine ayrılan tribünden karşılaşmayı izleyerek, kırmızı beyazlı takımlarına destek verdi.