Trabzonspor'a coşkulu karşılama!

Trabzon'da taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Trabzonspor kafilesini coşkuyla karşıladı.

Bordo-mavili taraftarlar, maçın ardından kente gelen Trabzonspor kafilesi için Trabzon Havalimanı'nda meşale ve marşlar eşliğinde karşılama düzenledi.

"Adalet istiyoruz" ve "TFF istifa" sloganları atan taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Kafile, daha sonra kulübün otobüsüyle Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.