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Trabzonspor'a coşkulu karşılama!

Trendyol Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında deplasmanda Tümosan Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor kafilesi, havaalanında coşkuyla karşılandı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 08:55
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Trabzonspor'a coşkulu karşılama!

Trabzon'da taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Trabzonspor kafilesini coşkuyla karşıladı.

Bordo-mavili taraftarlar, maçın ardından kente gelen Trabzonspor kafilesi için Trabzon Havalimanı'nda meşale ve marşlar eşliğinde karşılama düzenledi.

"Adalet istiyoruz" ve "TFF istifa" sloganları atan taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Kafile, daha sonra kulübün otobüsüyle Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.

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