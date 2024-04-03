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Mislav Orsic: Benim adıma bir ödül

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Bordo-mavililerde sakatlığını atlatarak sahalara dönen Mislav Orsic, karşılaşmanın ardından konuştu. İşte Orsic'in açıklamaları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 23:11
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Mislav Orsic: Benim adıma bir ödül

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Bordo-mavililerde sakatlığını atlatarak sahalara dönen ve Trabzonspor formasını ilk kez sırtına geçiren Mislav Orsic, karşılaşmanın ardından konuştu.

Orsic'in açıklamaları şu şekilde:

Maç bizim adımıza çok önemli bir maçtı. Kazanmamız gerektiğini konuştuk. Maça iyi başladık, öne geçtik. Daha sonrasında rakibimizin golüyle biraz sıkıntılı anlar yaşadık ama 3. golle maçı kazanmasını bildik.

Sahalara döndüğüm için mutluyum. Benim adıma bir ödül. Kulüpteki herkese bana inandıkları, destek verdikleri için teşekkür ederim. Çok özledim, çok uzun bir zaman geçmişti ama geri döndüm artık.

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