Meunier: Sanat icra ediyorum

Sahada yaratıcı olduğumu biliyordum çünkü topla oynamak, hareketler, Ronaldinho ve o tarzdaki, onlarla büyüdüğüm Brezilyalı oyuncular gibi yetenekler sergilemek benim için bir zevk. Sınıfta da kendimi çizim yaparken, resim yaparken bulmuştum. Yetenek, yaratıcılık ve orijinallikle ilgili bir konuydu. Bir özgürlük gibiydi, biraz da sahadaki özgürlük gibi. Fikrini kullanıp onu kağıda dökebilmek ya da bir tuvale. 3 yıllık bir sanat okuma imkanım vardı ve hala da bununla çok ilgiliyim" ifadelerini kullandı.

EN İYİ 11'E EREN ELMALI'YI ALDI

Meunıer, "Antrenör olsan, birlikte oynadığın en iyi oyunculardan bir 11 kurmak zor olur muydu? Nasıl bir 11 kurardın?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Asla bir antrenör olmayacağım. Eğer en iyi ilk 11'imi vermem gerekirse, zor bir soru. Çok fazla oyuncuyla birlikte oynadım çünkü. Şöyle bir 11 olabilir yine de: Cortois, Meunier, Thiago Silva, Vermaelen, Eren Elmalı, Motta, Bellingham, Neymar, Hazard, Mbappe, Haaland.

HİLECİ OYUNCULARI SEVMEM

Futbolda kimleri mi sevmem? Kendini atan ya da hiç kimse değmediği halde 2 dakika boyunca ağlayan oyuncuları kabul edemiyorum. Sanki biri ayağınızı kırmışçasına ağlayıp, sonra hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkıp devam edemezsiniz. Bu hile yapmaya girer. Bu hakemlerle, rakiple, takım arkadaşlarınızla oynamaya, aldatmaya girer. Bu tarz davranışları sevmiyorum. Bazen ayağa kaldırmak istiyorum.

MÜKEMMEL BİR KARAR ALDIM

EN az Haziran 2025'e kadar Trabzon'da olacağım. Bu benim için artık uzun dönem demek çünkü 22 yaşında değilim. Eylül ayında 33 yaşında olacağım. Sona başlangıçtan daha yakınım. Belçika'da, Fransa'da, Almanya'da oynadım. Sonrasında da Türkiye'ye gelme imkanım oluştu. Doğru kararı aldığımı düşünüyorum. Çünkü tesisler, teknik ekip, kulüp ve içindeki insanlar gördüğüm kadarıyla mükemmele yakın.

HÜCUM KISMI BENİ ÇEKİYOR

Her zaman, kariyerimin sonuna gelmeden tekrar santrafor oynamak istiyorum demiştim. Ya da en azından bir hücum pozisyonunda. Çünkü bu kanımda var. 7 yaşında futbola santrafor olarak başlamıştım. 23-24 yaşına kadar da santrfordum. Sol kanat, sağ kanat, 10 numara, 9 numara, yani her pozisyonda oynadım. Benim için sağ beke geçiş de doğru bir seçimdi. Ama hâlâ futbolun hücum kısmı beni çekiyor