Haberler Trabzonspor Meunier: Sanat icra ediyorum

Meunier: Sanat icra ediyorum

Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Belçikalı sağ bek oyuncusu Thomas Meunier, futbolu sanat gibi gördüğünü söyledi. Belçikalı yıldız oyuncu, Trabzonspor Dergisi'ndeki röportajında, "Muhasebe eğitimi aldım ancak daha sonra sanat üzerine okumayı tercih ettim.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Meunier: Sanat icra ediyorum

Sahada yaratıcı olduğumu biliyordum çünkü topla oynamak, hareketler, Ronaldinho ve o tarzdaki, onlarla büyüdüğüm Brezilyalı oyuncular gibi yetenekler sergilemek benim için bir zevk. Sınıfta da kendimi çizim yaparken, resim yaparken bulmuştum. Yetenek, yaratıcılık ve orijinallikle ilgili bir konuydu. Bir özgürlük gibiydi, biraz da sahadaki özgürlük gibi. Fikrini kullanıp onu kağıda dökebilmek ya da bir tuvale. 3 yıllık bir sanat okuma imkanım vardı ve hala da bununla çok ilgiliyim" ifadelerini kullandı.

EN İYİ 11'E EREN ELMALI'YI ALDI

Meunıer, "Antrenör olsan, birlikte oynadığın en iyi oyunculardan bir 11 kurmak zor olur muydu? Nasıl bir 11 kurardın?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Asla bir antrenör olmayacağım. Eğer en iyi ilk 11'imi vermem gerekirse, zor bir soru. Çok fazla oyuncuyla birlikte oynadım çünkü. Şöyle bir 11 olabilir yine de: Cortois, Meunier, Thiago Silva, Vermaelen, Eren Elmalı, Motta, Bellingham, Neymar, Hazard, Mbappe, Haaland.

HİLECİ OYUNCULARI SEVMEM

Futbolda kimleri mi sevmem? Kendini atan ya da hiç kimse değmediği halde 2 dakika boyunca ağlayan oyuncuları kabul edemiyorum. Sanki biri ayağınızı kırmışçasına ağlayıp, sonra hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkıp devam edemezsiniz. Bu hile yapmaya girer. Bu hakemlerle, rakiple, takım arkadaşlarınızla oynamaya, aldatmaya girer. Bu tarz davranışları sevmiyorum. Bazen ayağa kaldırmak istiyorum.

MÜKEMMEL BİR KARAR ALDIM

EN az Haziran 2025'e kadar Trabzon'da olacağım. Bu benim için artık uzun dönem demek çünkü 22 yaşında değilim. Eylül ayında 33 yaşında olacağım. Sona başlangıçtan daha yakınım. Belçika'da, Fransa'da, Almanya'da oynadım. Sonrasında da Türkiye'ye gelme imkanım oluştu. Doğru kararı aldığımı düşünüyorum. Çünkü tesisler, teknik ekip, kulüp ve içindeki insanlar gördüğüm kadarıyla mükemmele yakın.

HÜCUM KISMI BENİ ÇEKİYOR

Her zaman, kariyerimin sonuna gelmeden tekrar santrafor oynamak istiyorum demiştim. Ya da en azından bir hücum pozisyonunda. Çünkü bu kanımda var. 7 yaşında futbola santrafor olarak başlamıştım. 23-24 yaşına kadar da santrfordum. Sol kanat, sağ kanat, 10 numara, 9 numara, yani her pozisyonda oynadım. Benim için sağ beke geçiş de doğru bir seçimdi. Ama hâlâ futbolun hücum kısmı beni çekiyor

DİĞER
Son dakika haberleri: TFF sızdırılan görüntüleri yayınladı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın pozisyonları için olay sözler...
Batı'dan destek Soros'tan maaş! Algı tüccarları Teyit Org ve Doğruluk Payı'nın fon miktarı 50 milyonu aştı
F.Bahçe Çağlar için Madrid'de!
G.Saray'da Köhn yolcu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor'da Torres harekatı
Fırtına'dan tutuklanan taraftarlarla ilgili açıklama!
AFAD, Kandilli son depremler listesi (27 Mart 2024)
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Viyanaaaaaa! Viyanaaaaaa! 07:18
Semih’le güldük Semih’le güldük 07:16
Tarihi Hezimet Tarihi Hezimet 07:14
Montella: Kimsenin beklemediği bir sonuç! Montella: Kimsenin beklemediği bir sonuç! 01:19
Montella: Kimsenin beklemediği bir sonuç! Montella: Kimsenin beklemediği bir sonuç! 01:10
A Milli Takım Avusturya'da kaybetti! A Milli Takım Avusturya'da kaybetti! 00:48
Daha Eski
Millilerin son rakibi belli oldu! Millilerin son rakibi belli oldu! 23:35
G.Saray'a '10 numara' transfer! 70 milyon Euro... G.Saray'a '10 numara' transfer! 70 milyon Euro... 23:35
Ümit Milliler İtalya'da 1 puana razı! Ümit Milliler İtalya'da 1 puana razı! 23:35
Montella'dan Abdülkerim açıklaması! Montella'dan Abdülkerim açıklaması! 23:35
Erden Timur'dan flaş F.Bahçe sözleri! Erden Timur'dan flaş F.Bahçe sözleri! 23:35
Yeni kayıtlar yayınlandı! F.Bahçe-Kasımpaşa maçında... Yeni kayıtlar yayınlandı! F.Bahçe-Kasımpaşa maçında... 23:35