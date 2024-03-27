Trezeguet zirvede

Bu sezon hücum hattındaki oyuncular önemli katkı verdi. Bu isimlerin başında Trezeguet geliyor. Mısırlı oyuncu, ligde 20 maçta 9 gol ve 4 asistle 13 gole direkt etki etti. 17 karşılaşmada 12 gole etki eden Onuachu (9 gol, 3 asist) onu takip etti. Listenin üçüncü sırasını ise Edin Vişça (3 gol, 7 asist)

KARNESİ KÖTÜ

Milli ara sonrası Konyaspor deplasmanına çıkacak Trabzonspor, bu yıl dış sahada başarısız oldu. Son 5 deplasman maçında sadece 1 galibiyet aldı. 3 maçı kaybederken; 1 kez de berabere kaldı. Toplamda ise oynadığı 15 maçta 6 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 21 puan topladı.

KONYA'DA EŞİTLİK

Trabzonspor'un Konyaspor'a konuk olduğu maçlardaki eşitlik dikkat çekiyor. Bordo- mavili ekp bu deplasmanda 29 maçta 15 beraberlk aldı. İki takım sahadan 7'şer kez zaferle ayrıldı. Rekabetin genelinde ise 61 maçta Fırtına 28, Konya 14 kez kazandı. 19 maç da berabere bitti