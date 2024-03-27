Haberler Trabzonspor "Yarayı saracağız"

"Yarayı saracağız"

F.Bahçe’ye kaybeden Trabzon’da gözler Konya maçında. Abdullah Avcı, “Kazanarak yola devam etmek istiyoruz” mesajı verdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 06:50
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"Yarayı saracağız"

Süper Lig'de 3.'lük hedefiyle yola devam eden Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo- mavililer, zorlu deplasmanı çıkış maçı olarak görüyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı da oyuncularını F.Bahçe maçında yaşanan olaylardan sıyırıp bu mücadeleye odaklamaya çalışıyor. Tecrübeli hoca yaptığı toplantıda takımına, "Kazanarak yola devam edelim. Saha içinde kalmaya devam edeceğiz. 3.'lük hedefimiz sürüyor ve önümüzde 8 maç var. Konyaspor'u yenerek sonrasında maç maç düşünmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı. Bordo-mavili oyuncular bu sözlerin ardından Konyaspor maçının havasına girdi.

ONUACHU BEKLENİYOR

Fırtına'da gözler bir yandan Paul Onuachu'da… Başakşehir maçında kolu kırılan Nijeryalı forvetin Nisan ayında dönmesi bekleniyor. Bireysel çalışmalarını sürdüren Onuachu, ligdeki Konyaspor ve Sivasspor maçlarını kaçıracak. Kupadaki Karagümrük mücadelesinde olacak.

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