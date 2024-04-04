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Trabzonspor'da Trezeguet tarihe geçti!

Son dakika spor haberleri... Trabzonspor'da yıldız isim Trezeguet, Konyaspor maçında attığı golle tarihe geçti. İşte istatistiğin öne çıkan detayları... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 10:40
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Trabzonspor'da Trezeguet tarihe geçti!

Trabzonspor, Süper Lig'deki son 5 deplasman maçında yaşadığı düşüşü, Konyaspor karşısında aldığı zaferle sonlandırdı. Karşılaşmanın ilk golünü 19. dakikada Trezeguet'nin ceza sahası dışından kaydettiği harika golle açan Trabzonspor, ikinci yarıda Visca'nın penaltıdan attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Konyaspor, 79. dakikada Nzonzi ile umutlansa da, maçın son dakikalarında Fountas'ın golüyle Trabzonspor, kritik bir 3-1 galibiyete ulaştı.

Haber 61'de yer alan haberde Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Trezeguet, bu performansıyla tarihe geçti. Süper Lig'de üst üste iki sezonda 10 gol barajını aşan dördüncü yabancı oyuncu oldu ve bu başarısını Nwakaeme, Davor Vugrinec ve Şota Arvelazde gibi isimlerin yanına yazdırdı.

Bu galibiyetle birlikte Trabzonspor, ligdeki puanını 52'ye yükselterek, 4. sırada yer alan Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı. Karadeniz ekibi, önümüzdeki hafta Sivas'ı ağırlayacak, ardından Kayserispor deplasmanına gidecek ve 24 Nisan'da Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un kış transfer döneminde kadrosuna kattığı tek isim olan Thomas Meunier de takımın bu başarısında önemli bir rol oynadı. Meunier, Trezeguet'nin golünde asist yapan ve kazanılan penaltıda etkili olan isim oldu, böylece Trabzonspor'a kritik bir galibiyet kazandırdı.

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