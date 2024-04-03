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Tümosan Konyaspor - Trabzonspor maçı CANLI İZLE | TS maçı ne zaman, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta heyecanı yaşanıyor. Tümosan Konyaspor ile Trabzonspor, Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Konyaspor, küme düşme hattından uzak kalmak istiyor. Trabzonspor ise karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak 3.'lük yolunda kayıp yaşamak istemiyor. Tümosan Konyaspor - Trabzonspor maçı için taraftarlardan yoğun ilgi beklenirken, mücadele öncesi taraftarlar karşılaşmanın ilk 11'lerini ve mücadelenin canlı yayın bilgilerini araştırıyorlar. Tümosan Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? TS maçı hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 20:30 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 20:30
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Tümosan Konyaspor - Trabzonspor maçı CANLI İZLE | TS maçı ne zaman, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Tümosan Konyaspor ile Trabzonspor, Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Tümosan Konyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? ilk 11'ler belli oldu mu?

TÜMOSAN KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tümosan Konyaspor - Trabzonspor maçı 3 Nisan Çarşamba günü saat 2030'da oynanacak. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

TÜMOSAN KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Tümosan Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Damjanovic, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner, Ndao, Cicaldau, Oğulcan, Sokol.

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Mendy, Eren, Meunier, Berat, Umut, Bardhi, Trezeguet, Visca, Pepe.

TRABZONSPOR 3 EKSİK

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen ve Paul Onuachu'nun sakatlıkları bulunuyor, Enis Destan ise kart cezası nedeniyle takımda yer alamayacak.

SÜPER LİG'DE 46. RANDEVU

Konyaspor ile Trabzonspor Süper Lig'de 46. kez karşı karşıya gelecek. Aralarında daha önce oynanan 45 maçta Konyaspor 11 kez sahadan galip ayrılırken, Trabzonspor ise 22 defa rakibini mağlup etti. İkili arasındaki 12 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Söz konusu maçlarda Konyaspor 53 kez gol sevinci yaşarken, Trabzonspor 71 defa fileleri havalandırdı. İki takım Konya'da 22 kez karşı karşıya geldi. Konyaspor bu maçlarda 5 kez kazanırken, 7 müsabakadan yenilgiyle ayrıldı. 10 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Konyaspor sahasındaki maçlarda 25 kez gol atma başarısı gösterirken, Trabzonspor 25 defa gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 2-1'lik Trabzonspor'un galibiyeti ile sonuçlanmıştı.

ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALACAK

Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.

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