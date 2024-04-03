Haberler Trabzonspor Konyaspor - Trabzonspor maçı CANLI İZLE | Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konyaspor - Trabzonspor maçı CANLI İZLE | Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan Konyaspor - Trabzonspor maçıyla devam ediyor. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 12:30
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Konyaspor - Trabzonspor maçı CANLI İZLE | Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konyaspor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Konyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Trabzonspor maçı 3 Nisan Çarşamba günü saat 20:30'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR 3 EKSİK

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen ve Paul Onuachu'nun sakatlıkları bulunuyor, Enis Destan ise kart cezası nedeniyle takımda yer alamayacak.

SÜPER LİG'DE 46. RANDEVU

Konyaspor ile Trabzonspor Süper Lig'de 46. kez karşı karşıya gelecek. Aralarında daha önce oynanan 45 maçta Konyaspor 11 kez sahadan galip ayrılırken, Trabzonspor ise 22 defa rakibini mağlup etti. İkili arasındaki 12 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Söz konusu maçlarda Konyaspor 53 kez gol sevinci yaşarken, Trabzonspor 71 defa fileleri havalandırdı. İki takım Konya'da 22 kez karşı karşıya geldi. Konyaspor bu maçlarda 5 kez kazanırken, 7 müsabakadan yenilgiyle ayrıldı. 10 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Konyaspor sahasındaki maçlarda 25 kez gol atma başarısı gösterirken, Trabzonspor 25 defa gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 2-1'lik Trabzonspor'un galibiyeti ile sonuçlanmıştı.

ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALACAK

Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika haberleri: Beşiktaş'tan 7 transfer birden geliyor! İşte Santos'un yeni yıldızları: Kartal'ın eski golcüsü...
Son dakika: Mart ayı enflasyonu açıklandı! Bakan Mehmet Şimşek'ten 'fiyat istikrarı' mesajı: "Ne gerekiyorsa yapacağız"
Bonservisi alınacak mı? Resmi açıklama geldi
Ianis Hagi Cimbom'a gelecek mi? Babası açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Flaş transfer iddiası! Beşiktaş ve Trabzonspor...
Fırtına'dan forvet hamlesi! Bonservis bedeli yok
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2024 | İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel başvuru tarihleri, şartları - KPSS puanı gerekli mi?
DEPREM SON DAKİKA | Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? - AFAD, Kandilli son depremler
EMEKLİ MEMUR ZAMMI ENFLASYON FARKI | 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu 2024?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş ilk transferini bitiriyor! Bedelsiz gelecek Beşiktaş ilk transferini bitiriyor! Bedelsiz gelecek 12:08
Ronaldo yıllara meydan okuyor! Ronaldo yıllara meydan okuyor! 11:53
Ianis Hagi Cimbom'a gelecek mi? Babası açıkladı! Ianis Hagi Cimbom'a gelecek mi? Babası açıkladı! 11:47
Anadolu Efes'te Pascual iddiası! Anadolu Efes'te Pascual iddiası! 11:21
İki eski dost stattan beraber ayrıldı! Napoli detayı... İki eski dost stattan beraber ayrıldı! Napoli detayı... 11:00
Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman? Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman? 10:58
Daha Eski
Ziyech'ten şok tepki! Yedek kulübesinde... Ziyech'ten şok tepki! Yedek kulübesinde... 10:45
Bourg Basket - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurocup Bourg Basket - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurocup 10:37
Erzurumspor play-off aşkına! Erzurumspor play-off aşkına! 10:33
Bonservisi alınacak mı? Resmi açıklama geldi Bonservisi alınacak mı? Resmi açıklama geldi 10:27
Cimbom'dan yazın ilk bombası! Cimbom'dan yazın ilk bombası! 10:23
Sakatlıktan dönen Embiid Sixers'ı galibiyete taşıdı Sakatlıktan dönen Embiid Sixers'ı galibiyete taşıdı 10:18