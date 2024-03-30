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Trabzonspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Son dakika spor haberleri... Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda oynayacağı Tümosan Konyaspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2024 Cumartesi 15:37
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Trabzonspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda oynayacağı Tümosan Konyaspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde takım, dinamik ısınma gerçekleştirdi. 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise sonuçlandırma çalışması yapıldı.

Bordo-mavililer, bir günlük iznin ardından çalışmalarına devam edecek.

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