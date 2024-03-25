Haberler Trabzonspor Sevkler bekleniyor

Sevkler bekleniyor

Divan Başkanlığı’nın organize ettiği toplantıda olaylarla ilgili geniş çaplı açıklamalarda bulunan Başkan Ertuğrul Doğan, “Bu gerilimin artık düşürülmesi lazım. Biz yöneticiler dolayısıyla yaptığımız açıklamalarla konuşmalarımızla bunların hepsine dikkat etmemiz gerekiyor” demişti. PFDK’nın Trabzonspor-Fenerbahçe derbisiyle ilgili bu hafta açıklaması bekleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sevkler bekleniyor
Divan Başkanlığı'nın organize ettiği toplantıda olaylarla ilgili geniş çaplı açıklamalarda bulunan Başkan Ertuğrul Doğan, "Bu gerilimin artık düşürülmesi lazım. Biz yöneticiler dolayısıyla yaptığımız açıklamalarla konuşmalarımızla bunların hepsine dikkat etmemiz gerekiyor" demişti. PFDK'nın Trabzonspor-Fenerbahçe derbisiyle ilgili bu hafta açıklaması bekleniyor.
DİĞER
Ünlü oyuncu Levent Ülgen’den çok konuşulacak açıklamalar! ‘Konservatuvarda başörtüsü eylemlerini ben örgütledim’
3 saldırı aynı hücre! Moskova saldırısının ucu İstanbul'daki kilise saldırına uzandı
G.Saray'a yıldız yağacak!
Mertens'te sürpriz gelişme! 2 teklif birden...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'dan bomba hamle!
Fırtına'da yeniden Masouras sesleri!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç lira?
Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal'ı pişman etti! 1 aydır... Kartal'ı pişman etti! 1 aydır... 07:38
"Semih'i seviyorum" "Semih'i seviyorum" 06:17
Potekiz basını G.Saray'ın teklifini duyurdu! Potekiz basını G.Saray'ın teklifini duyurdu! 00:20
Montella'dan eleştirilere flaş yanıt! Montella'dan eleştirilere flaş yanıt! 00:20
Kupa Voley'de şampiyon F.Bahçe Opet! Kupa Voley'de şampiyon F.Bahçe Opet! 00:20
Nelsson'a flaş talip! Pazarlıklar başladı Nelsson'a flaş talip! Pazarlıklar başladı 00:20
Daha Eski
Paredes'ten transfer itirafı! G.Saray... Paredes'ten transfer itirafı! G.Saray... 00:20
Zaha'nın menajerinden transfer açıklaması! Zaha'nın menajerinden transfer açıklaması! 00:20
Fenerbahçe'nin yıldızına Alman kancası! Fenerbahçe'nin yıldızına Alman kancası! 00:20
Zaniolo'nun bonservisi belli oldu! İşte o rakam Zaniolo'nun bonservisi belli oldu! İşte o rakam 00:20
Süper Kupa'nın ertelenmeme nedeni ortaya çıktı! Süper Kupa'nın ertelenmeme nedeni ortaya çıktı! 00:20
Ferdi sezon sonu gidiyor! İşte yeni takımı Ferdi sezon sonu gidiyor! İşte yeni takımı 00:20