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Sevkler bekleniyor
Divan Başkanlığı’nın organize ettiği toplantıda olaylarla ilgili geniş çaplı açıklamalarda bulunan Başkan Ertuğrul Doğan, “Bu gerilimin artık düşürülmesi lazım. Biz yöneticiler dolayısıyla yaptığımız açıklamalarla konuşmalarımızla bunların hepsine dikkat etmemiz gerekiyor” demişti. PFDK’nın Trabzonspor-Fenerbahçe derbisiyle ilgili bu hafta açıklaması bekleniyor.
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