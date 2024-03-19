Organize işler

Trabzonspor, uzun zaman sonra teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde şampiyon olurken hep saha içinde kalmıştı. Bordo mavililer şu anda Süper Lig'de üçüncü durumda. En büyük rakibi Beşiktaş bu hafta Antalyaspor'a yenildi. Yani stres yok. Peki Fenerbahçe maçı Trabzonspor için niye bu kadar önem kazandı? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün yaptığı açıklamada "Olay Trabzonspor yönetimi ile ilgili değil. Bizi çok iyi ağırladılar. Aramızda hiçbir sorun yok. Bu iş organize bir durum. Buna bakmak lazım. 3 Temmuz'u biliyorsunuz. 13-14 senelik süreçte nereye geldiğimiz herkesin malumudur. Sportif anlamda yaşananlar herkesin malumudur. Fenerbahçe ile Trabzonspor'u kafa kafaya getirmeye, şiddet ve nefret tohumu ekmeye 13-14 yıldır çok emek verenler var" ifadelerini kullandı

Trabzonspor maçından önce yöneticiler sahaya çıktı. Fenerbahçe'den Selahattin Baki, Trabzonspor'dan Taner Saral maçı yönetecek hakemler üzerinden polemiğe girdi. Ardından devreye hemen sosyal medya girdi. Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Trabzonsporlu gözüken hesaplar olayı iyice köpürttü, gerginlik iyice pompalandı, siniç uçları ile oynanmaya başlandı. KOÇ VE DOĞAN KONUŞTU

Normalde Trabzonspor açısından çok kritik gözükmeyen karşılaşma bir anda ölüm-kalım maçına döndürüldü. Önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sonra Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan sukünet çağrısı yaptı. İki kulüp arasında bir sorun bulunmadığını duyurdu. Trabzonspor, taraftarını sürekli çağrılarda bulundu.

UMUT MELER FAKTÖRÜ

Hakem Halil Umut Meler çok değil 2023 Aralık ayında Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğramıştı. MHK, gergin olacağı hafta içinde belli olan Trabzonspor -Fenerbahçe maçına Meler'i atadı. Şu anda Türkiye'nin en kariyerli hakemi olan Halil Umut Meler'in nasıl bir ruh halinde olacağı hiç düşünülmemişti.

YABANCI MADDE ATILDI

Nitekim oyun başladığı andan itibaren sahaya yabancı maddeler atılmaya başladı. Fenerbahçe'nin Fred ile attığı ilk golden sonra teknik direktör İsmail Kartal saha dışından atılan maddeler yüzünden tedavi görmek zorunda kaldı. Gerginliğe rağmen futbolcular Umut ile Oosterwolde arasındaki tartışmaya kadar centilmence davrandılar.

'HOŞGÖRÜLÜ' DAVRANDI

H Meler, yabancı maddelere çok 'hoşgörülü' davrandı. İkinci yarıda futbolcular hatta hakemler atılan maddelerden yerde kaldı. Buna rağmen ısrarla maçı sürdürmeye devam etti. 60. dakikada sahada havai fişek yanarken bile oyunu devam ettirdi. Kısacası kontrolü kaybetti. Maçtan sonra çıkan olaylarda onun payı da büyüktü.

TEHİR EDİLMELİYDİ

Yayıncı kuruluşta Trio programında şu bilgi verildi: "Tadic'in kafasına madde geldiğinde hakem Halil Umut Meler, yardımcılarını sahanın ortasına çekti. Bunun üzerine yardımcı yerine geçtiğinde kulağının dibinde madde patladı. Sahaya atılan yabancı bir maddenin birisine isabet etmesi maçın tehir edilmesi için yeterlidir. Başka bir şeye hiç gerek yok."

4-5 YILDIR OLAY YOKTU

Maçın bitimiyle Fenerbahçeli oyuncular galibiyet sevincini saha içinde yaşadı. Ardından sarı lacivertli bazı futbolcuların tribünlere 'olta' işaretleri yapması bardağı taşıran son damla oldu. Ancak son 4-5 yıl Fenerbahçe maçlarının olaysız geçtiği düşünülürse pazar günü Papara Parkt Stadı'nda yaşananlar daha da düşündürücü bir hale geliyor.

MASKELİ KİŞİLER SAHADA

Dev derbide tribünlerde bulunan maskeli kişiler, 90 dakika sonunda sahaya indi. Tribünde yer alan bir grup maskeli organize grup stadı karıştırmak için elinden geleni yaptı ve başardı. Hatta Trabzonsporlu diğer taraftarlar zaman zaman bu gruba tepki gösterdi, olayların büyümesini önlemeye çalıştı. Ancak gerginlik adım adım artırıldı.

TRABZONSPOR'U MEZE ETTİRMEYiZ!

Trabzonspor dün akşam Fenerbahçe derbisindeki olaylarla ilgili açıklama yaptı: "Yönetim Kurulumuz tüm yaşanan süreci dikkatli bir şekilde takip etmektedir. Kulübümüz, TFF'nin yarınki (bugünkü) disiplin sevklerinden sonra yapacağı detaylı açıklamayı kamuoyuyla paylaşacaktır. Şunun gayet iyi şekilde bilinmesini isteriz ki; hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübü'nü ve Trabzonspor'un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın! Buna asla izin vermeyeceğimizi hatırlatmakta fayda görüyoruz."