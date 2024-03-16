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Trabzonspor Fenerbahçe derbisine hazır!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili ekip bu mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 20:35
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Trabzonspor Fenerbahçe derbisine hazır!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor, hazırlıklarını tamamlayarak zorlu müsabakaya beklemeye başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Abdullah Avcı, yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi. Bu antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer kampa girdi.

BİLETLER TÜKENDİ

Trabzonspor, yarın sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Bu sezon tribünlere taraftar çekmekte zorlanan bordo-mavili kulüp maça iki gün kala biletleri tüketmişti. İki takım arasında oynanacak olan karşılaşmayı 41 bin taraftarın izlemesi bekleniyor. Şampiyonluk sezonun ardından rekor bir taraftar müsabakayı yakından takip edecek.

YÖNETİCİLER DE BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşmayı şehir dışında bulunan yöneticilerde büyük ilgi gösterdi. Bu sezon alınan saha sonuçlarında etkisiyle Trabzon'da oynanan karşılaşmaların bir çoğunu takip edemeyen bazı yöneticiler, Fenerbahçe maçı öncesi şehre gelerek bir dizi etkinliklere katıldı.

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