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Fırtına mevsimi

Trabzonspor'da Karagümrük karşısında alınan 5-1'lik skor hem yüzleri güldürdü, hem de pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi büyük moral oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 06:50
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Fırtına mevsimi

Trabzonspor'da Karagümrük karşısında alınan 5-1'lik skor hem yüzleri güldürdü, hem de pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi büyük moral oldu. Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapamayan ve 1 galibiyet 4 mağlubiyet alan bordo-mavililer, ardından 3 serilik bir galibiyet elde etmiş ancak geçtiğimiz hafta Alanya deplasmanında aldıkları 3-1'lik mağlubiyetle bu seriyi sona erdirmişti. Abdullah Avcı yönetiminde 5 gol attığı ilk iç saha maçını Karagümrük karşısında oynayan Trabzonspor, bu sezon ligde en fazla isabetli pas verdiği (297), orta yaptığı (19) ve şut çektiği (16) ilk yarıyı yine bu maçta oynadı.

EN FARKLI GALİBİYET

Karagümrük'ü 5-1 mağlup eden Trabzonspor, Süper Lig tarihinde bu rekabetteki en farklı galibiyetini elde etmiş oldu. Ligde bugüne kadar 9 kez karşı karşıya gelen Trabzonspor ile Karagümrük birbirlerine karşı 1'er kez 4-1'lik skor elde etmişti.

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