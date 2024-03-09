Trabzonspor 5-1 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Papara Park'ta oynanan müsabakada hakem Zorbay Küçük düdük çaldı.
Karşılaşmada 1-0 geriye düşen Fırtına, üst üste bulduğu gollerle sahadan 5-1 galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri Enis Bardhi, Biraschi (K.K), Trezeguet, Nicolas Pepe ve Umut Bozok kaydetti. Fatih Karagümrük'ün tek golü Markao'dan geldi.
Bu sonuçla Trabzonspor puanını 49'a yükseltti. Fatih Karagümrük ise 29 puanda kaldı.
Önümüzdeki hafta bordo-mavililer sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Fatih Karagümrük ise evinde Konyaspor'u ağırlayacak.