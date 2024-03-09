Haberler Trabzonspor Trabzonspor 5-1 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trabzonspor 5-1 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında evinde Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mücadeleyi 5-1 kazanan bordo-mavililer, Fenerbahçe derbisi öncesi önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Fırtına'ya galibiyeti getiren golleri Enis Bardhi, Biraschi (K.K), Trezeguet, Nicolas Pepe ve Umut Bozok kaydetti. Fatih Karagümrük'ün tek golü Markao'dan geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 20:59 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 21:01
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Trabzonspor 5-1 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Papara Park'ta oynanan müsabakada hakem Zorbay Küçük düdük çaldı.

Karşılaşmada 1-0 geriye düşen Fırtına, üst üste bulduğu gollerle sahadan 5-1 galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri Enis Bardhi, Biraschi (K.K), Trezeguet, Nicolas Pepe ve Umut Bozok kaydetti. Fatih Karagümrük'ün tek golü Markao'dan geldi.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 49'a yükseltti. Fatih Karagümrük ise 29 puanda kaldı.

Önümüzdeki hafta bordo-mavililer sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Fatih Karagümrük ise evinde Konyaspor'u ağırlayacak.

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