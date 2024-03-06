Onuachu'suz kazanamıyor

Rakip kalede birçok pozisyon bulmasına rağmen sadece 1'ini değerlendirebilen bordo-mavililerde Abdullah Avcı, kazanmak adına Umut Bozok, Fountas ve Pepe gibi hamleleri yapsa da istediğini alamadı. Trabzonspor, böylelikle ligin ikinci yarısında Onuachu'dan yoksun olarak ligde çıktığı 7'nci maçında 5'inci yenilgisini aldı.

19 PUANA KATKI YAPTI

Ligin 5. haftasından itibaren forma giymeye başlayan Onuachu, üst üste 15 maçta sahaya çıktı. Nijeryalı forvet, bu periyotta 9 gol atarak takımına büyük katkı sağlamıştı. Trabzonspor bu periyotta 9 galibiyet, 4 beraberlik aldı ve 3 kez yenildi. 2.01 boyundaki yıldızın gol attığı 8 maçta ise Fırtına 19 puan topladı; 5 puan kaybetmişti. Fırtına, 29 yaşındaki forvetsiz çıktığı 7 maçta 17 puan yitirdi.

BİZE HİÇ YAKIŞMADI

Trabzonspor formasıyla ilk kez kaybeden Meuinier, Alanya yenilgisinin kendilerine yakışmadığını söyledi. 32 yaşındaki sağ bek, "Oyun ve oyuncu kalitesinde problem bulabileceğimiz bir maç değil. Herkes saha içinde gereken mücadeleyi verdi. Kimseyi suçlayamayız. Kimse mücadeleden kaçmadı. Bize yakışmayan hatalar sonucu kaybettiğimiz bir mücadele oldu" dedi.

KAPLAN büyüledi

Ağustos 2022'de 9.50 milyon euro'ya Trabzonspor'dan Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan, Eredivisie gösterdiği performansın ardından haftanın 11'ine seçildi. Pierre van Hooijdonk, Hollanda televizyonu NOS'ta yayınlanan Studio Voetbal programında yaptığı açıklamada, "Ahmetcan Kaplan ilgimi çekti. Beni gerçekten büyüledi. Sağlam bir izlenim bıraktı" ifadesini kullandı.