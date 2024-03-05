Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor'da VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da, VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2024 Salı 16:54
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'da VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 9 Mart Cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dün Corendon Alanyaspor ile yapılan karşılaşmada forma giyen oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde pas ve koordinasyon çalışması yaptı. 5'e 2 pas ve dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman çift kale maçla sona erdi.

DİĞER
Yeşilçam’ın tescilli güzeli Aydan Şener’in kızı da oyuncu çıktı! Meğer Medcezir'in yıldızıymış!
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Sivas mitinginde önemli açıklamalar
Beşiktaş ve F.Bahçe transferde karşı karşıya!
G.Saray'da flaş Zaha gerçeği! Meğer derbi öncesi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Maçın ardından flaş sözler! "Trabzonspor böyle gol yer mi?"
Abdullah Avcı: Oyunu hak etmedik!
ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | MEB öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
TARIM KREDİ'DE RAMAZAN İNDİRİMİ | Binlerce üründe fiyatlar sabitlendi
EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2024? Bakan Işıkhan tarih verdi!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan VAR talebi! Derrick Köhn-Cenk Tosun pozisyonu... Beşiktaş'tan VAR talebi! Derrick Köhn-Cenk Tosun pozisyonu... 17:33
Trabzonspor'da Fatih Karagümrük mesaisi! Trabzonspor'da Fatih Karagümrük mesaisi! 16:54
Milli Takımımızın rakipleri belli oldu! Milli Takımımızın rakipleri belli oldu! 16:41
Eski Süper Lig efsanesinden flaş Icardi yorumu! Eski Süper Lig efsanesinden flaş Icardi yorumu! 16:39
Beşiktaş ve F.Bahçe transferde karşı karşıya! Beşiktaş ve F.Bahçe transferde karşı karşıya! 16:36
Kaptan'ın heykelinin açılış tarihi belli oldu! Kaptan'ın heykelinin açılış tarihi belli oldu! 15:48
Daha Eski
PFDK'dan 3 büyüklere ceza! PFDK'dan 3 büyüklere ceza! 15:23
USG maçı hazırlıklarının İstanbul etabı tamamlandı! USG maçı hazırlıklarının İstanbul etabı tamamlandı! 15:00
Yiğido Alanya maçına hazırlanıyor Yiğido Alanya maçına hazırlanıyor 13:54
G.Saray'da flaş Zaha gerçeği! Meğer derbi öncesi... G.Saray'da flaş Zaha gerçeği! Meğer derbi öncesi... 13:36
Cem Bölükbaşı 2024'te Le Mans'da yarışacak! Cem Bölükbaşı 2024'te Le Mans'da yarışacak! 13:05
Halil Umut Meler'e Avrupa'da kritik görev! Halil Umut Meler'e Avrupa'da kritik görev! 12:39