TRANSFER HABERİ: Marco Reus Süper Lig devine! Görüntülü görüşme yapıldı

Yeni Asır'ın haberine göre; Devre arasında Abdullah Avcı'nın bizzat aradığı ve Trabzonspor'a davet ettiği Marco Reus için bu kez Meunier devreye girdi.

GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞÜLDÜ!

Thomas Meunier, Dortmund'dan eski takım arkadaşı Reus için Abdullah Avcı ile beraber görüntülü konuşmaya dahil oldu.