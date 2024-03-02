TRANSFER HABERİ: Marco Reus Süper Lig devine! Görüntülü görüşme yapıldı
Son dakika spor haberi: Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund'da forma giyen Marco Reus hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. Takımdan ayrılması gündeme gelen dünyaca ünlü yıldızın Süper Lig'e transfer olmaya hazırlandığı iddia edildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Yeni Asır'ın haberine göre; Devre arasında Abdullah Avcı'nın bizzat aradığı ve Trabzonspor'a davet ettiği Marco Reus için bu kez Meunier devreye girdi.
GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞÜLDÜ!
Thomas Meunier, Dortmund'dan eski takım arkadaşı Reus için Abdullah Avcı ile beraber görüntülü konuşmaya dahil oldu.
Daha önce Trabzonspor'a gelme konusunda çok da istekli olmayan Reus'un Abdullah Avcı'nın bazı sözlerinden etkilendiği ise gelen bilgiler arasında.
Abdullah Avcı ayrıca Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında kaydedilen görüntüleri de Reus'a gönderdiği ve Alman oyuncuyu etkilemeye çalıştığı öğrenildi.
DİĞER