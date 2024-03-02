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TRANSFER HABERİ: Marco Reus Süper Lig devine! Görüntülü görüşme yapıldı

Son dakika spor haberi: Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund'da forma giyen Marco Reus hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. Takımdan ayrılması gündeme gelen dünyaca ünlü yıldızın Süper Lig'e transfer olmaya hazırlandığı iddia edildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 11:35
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TRANSFER HABERİ: Marco Reus Süper Lig devine! Görüntülü görüşme yapıldı

Borussia Dortmund'un Alman yıldızı Marco Reus, sezon sonu için Süper Lig devinin gündemine geldi.

TRANSFER HABERİ: Marco Reus Süper Lig devine! Görüntülü görüşme yapıldı

Hücum hattına takviye planlayan Trabzonspor, dünyaca ünlü yıldızın transferinde harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Marco Reus Süper Lig devine! Görüntülü görüşme yapıldı

Thomas Meunier'i kadrosuna katan ve Belçikalı oyuncudan beklediğinin üzerinde bir verim alan Trabzonspor ikinci bombayı patlatmak üzere.

TRANSFER HABERİ: Marco Reus Süper Lig devine! Görüntülü görüşme yapıldı

Yeni Asır'ın haberine göre; Devre arasında Abdullah Avcı'nın bizzat aradığı ve Trabzonspor'a davet ettiği Marco Reus için bu kez Meunier devreye girdi.

TRANSFER HABERİ: Marco Reus Süper Lig devine! Görüntülü görüşme yapıldı

GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞÜLDÜ!
Thomas Meunier, Dortmund'dan eski takım arkadaşı Reus için Abdullah Avcı ile beraber görüntülü konuşmaya dahil oldu.

TRANSFER HABERİ: Marco Reus Süper Lig devine! Görüntülü görüşme yapıldı

Daha önce Trabzonspor'a gelme konusunda çok da istekli olmayan Reus'un Abdullah Avcı'nın bazı sözlerinden etkilendiği ise gelen bilgiler arasında.

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