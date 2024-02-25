Abdullah Avcı Adana Demirspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor'la karşılaşan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, karşılaşmaya ilişkin şunları söyledi:

11 tercihimizde geçen hafta bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Onuachu ve Pepe, Afrika Kupası'ndan fizik olarak eksik döndüler. Süre vermeye başlayarak takımın içine katacağız. Son maçlarda aldığımız galibiyetler ileriye daha sağlıklı bakmamızı sağladı. Rakibimiz de bir değişim içerisinde. Yetenekli oyuncuları var. Çıkışa geçmiş bir takım aslında, sonuç alamadı. Başlarında da bu ligin deneyimli hocalarından biri var. Kazanmak için sahanın içinde hem cesur hem cesaretli ama aklını kaybetmeden oynayacak bir takım olmak istiyoruz. Bugün kazanıp taraftarlarımıza armağan edip, çarşamba günü de onları tribünlere bekliyoruz.