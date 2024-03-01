Haberler Trabzonspor Onuachu şoku! 30 dakika kırıkla oynadı

Onuachu şoku! 30 dakika kırıkla oynadı

Başakşehir maçında sakatlanan Onuachu’nun kolunda kırık tespit edildi. 30 dakika kırık kolla oynayan Nijeryalı golcü, 2 hafta takımdan uzak kalacak

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 06:50
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Onuachu şoku! 30 dakika kırıkla oynadı

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'i 1-0'la geçtiği maçta iki futbolcu sakatlık yaşamıştı. Karşılaşmanın 34'üncü dakikasında tartışmalı penaltı pozisyonunda koluna ve göğsüne tekme darbesi alan Paul Onuachu, 34 dakika daha bu şekilde mücadele etmiş ve 68'de oyundan çıkarak yerini Enis Destan'a bırakmıştı. Onuahcu'nun dün çekilen MR'ında kolunda kırık tespit edildi. İlk müdahalesi hemen yapılan ve ardından kolu alçıya alınan oyuncunun bir süre dinlendirileceği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Onuachu'nun sol kasık bölgesinde kas (adduktor kas grubu) yaralanması ve sol önkolda darbeye bağlı ayrışmamış kemik (ulna) kırığı tespit edilmiştir" ifadesi kullanıldı. Kırık nedeniyle yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak olan yıldız, ligde Alanyaspor ve Karagümrük maçlarını kaçıracak. Onuachu, 17 Mart'taki Fenerbahçe derbisine yetiştirilmek isteniyor. Öte yandan aynı maçta kafasına gelen top nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Umut Güneş'in tomografisi ise temiz çıktı.

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