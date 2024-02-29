Trabzonspor'da Umut Güneş ve Onuachu'dan haber var!

Trabzonspor'un, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde RAMS Başakşehir'le oynadığı karşılaşmada Umut Güneş kafasına darbe almıştı. Sabah'ta yer alan habere göre oyuncunun çekilen tomografisi temiz çıktı. 23 yaşındaki genç futbolcu, Trabzonspor formasıyla 13 karşılaşmada görev alırken 1 de asist yaptı.

Öte yandan Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanan maçta darbe alan Onuachu'nun yapılan MR kontrolünde kolunda ezilme ve kısmi kırık tespit edildi. Trabzonspor, oyuncunun sakatlığıyla ilgili resmi bir açıklama yapacak.