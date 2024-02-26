Spor yazarları Trabzonspor - Adana Demirspor maçını değerlendirdi

İlk devre rakip ceza sahası içinde 21 kez topla buluşurken, ikinci yarı ilk 30 dakikasında bunu sadece 1 kez yapabildi.Trezeguet'nin iyi oynarken çıkmaması gerekirdi. Bununla birlikte en büyük sıkıntı orta sahada oluştu. Orta sahayı kontrol edemeyen bordo mavililer, daha geriye yaslandı. Burada Avcı'nın Mendy'yi orta sahaya çıkartıp oyunun gücünü eline geçirmesi gerekirdi. Çünkü orta saha ikinci yarı çok düştü. Pas oyunu için oynatılan Mendy, ikinci yarı derinlemesine yapılan savunmada bu özelliğini ortaya çıkarmadı, çıkaramazdı da… Oyunun kontrolünü elinde tutma adına bu hamlenin özellikle de son 30-35 dakikalık bölümde yapılması bıçak sırtında giden 1-0'lık skorda Trabzonspor adına önemli bir hamle olacak gibi gözüküyordu. Takımın da tekrar oyun temposunu ve enerjisini artırabilirdi. Hafta içi Başakşehir'le oynanacak önemli kupa maçı öncesi alınan 3 puan bordo-mavililere moral ve güven vermiş oldu.