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Abdullah Avcı'dan Mislav Orsic müjdesi!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında Yukatel Adana Demirspor'u konuk etti. Bordo mavililer sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılırken maçın ardından teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 18:47 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 18:57
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Abdullah Avcı'dan Mislav Orsic müjdesi!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında Yukatel Adana Demirspor'u konuk etti.

Bordo mavililer sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılırken maçın ardından teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

Beşiktaş maçıyla birlikte oyun kalitemiz arttı ama sonuç alamıyorduk. 4 maç kazandık, 1 tane kupa ve bu maçlarda gol yemedik. 2-0 ile içeri de girebilirdik bu maçta. Keyif aldığımız bir ilk yarı oynadık. Opsiyonlarımızı doğru kullanamadık. İkinci yarı da da fırsatlarımız oldu. Kazanmak geçiş döneminde çok önemli. Gelecek sezonun planlarını daha iyi yapabilmek için kazanmak çok önemli. Afrika Kupası'ndan gelen oyuncular da fiziksel olarak iyi seviyeye geldiğinde çok daha iyi olacak.

Umut'a teşekkür ediyorum. Ona verdiğimiz fırsatı iyi kullanıyor. İyi bir profesyonel örneği gösterdiği için teşekkür etmek istedim. iyi bir takıma karşı kazandık. Hakeme iki pozisyonda itirazım oldu. Sarı kart gördüğüm pozisyonda hakem haklı. Buradan özür diliyorum.

Taraftarımıza ve buraya gelenlere teşekkür ediyorum. Çarşamba günü kupa maçında desteklerini bekliyoruz. Tribünleri dolduracaklarına inanıyorum. Fernandez'i koruduk bugün. Berat biraz sorunu vardı ama 2. golü bulamadığımız için onu koruyamadık. Şuan itibariyle Fernandez'i saymazsak sakatımız yok diyebiliriz. Orsic de zaten Mart ayında bizimle birlikte olacak.

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