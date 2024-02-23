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Trabzonspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Pazar günü sahasında Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 17:50
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Trabzonspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Pazar günü Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması yapıldı.

Bordo-mavili takım, 5'e 2 ile devam eden idmanı, şut çalışmasıyla tamamladı.

Bu arada, antrenmanın ardından futbolcular Rayyan Baniya ve Salih Malkoçoğlu'nun doğum günü dolayısıyla teknik direktör Avcı'nın da katılımıyla pasta kesildi.

Trabzonspor, 24 Şubat Cumartesi günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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