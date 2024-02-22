Trabzonspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Pazar günü Yukatel Adana Demirspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 30 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Antrenmana sakatlıkları devam eden Hüseyin Türkmen, Orsic ve adale ağrısı hisseden Berat Özdemir ile Fernandez katılmadı.

İdmanın basına açık bölümünde ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapıldı ve daha sonra taktik hazırlıklara geçildi. Trabzonspor yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.